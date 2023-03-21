除了經濟衰退之外，目前在中國只有人口問題比經濟更為驚悚。近日各省市統計局發布2022年人口增長情況，其中20省份公佈人口變動數據。其中浙江、湖北、安徽、江西、江蘇、廣西等省份人口增量達10萬人以上；人口減少的省份包括河北、山東、河南、湖南、遼寧等省份，其中遼寧省減少32.4萬人，降幅最大。在全大陸範圍內，2022年人口總計減少達85萬人。

據《每日經濟新聞》報導，最近北京統計局公布人口統計數據，2022年為2184.3萬人，較上一年度減少4.3萬人。出生率為5.67‰，死亡率為5.72‰，自然增長率為-0.05‰。雖然人口減少，但北京人均GDP總值達19萬元人民幣（合2.76萬美元），在大陸各省區市依然保持領先。

除北京之外，已有近20省份公佈人口變動數據。河北、山東、河南、湖南、遼寧等省份的常住人口總量下滑，其中遼寧省2022年末常住人口4197萬，減少32.4萬人，降幅最大。

報導說，2022年遼寧省出生人口為17.2萬人，出生率為4.08‰；死亡人口38.1萬人，死亡率為9.04‰；人口自然增長率為-4.96‰。簡單計算可以發現，2022年遼寧省死亡人口數量約為出生人口數量的2.2倍。

人口增長的省份中以浙江省以增加37萬人排名第一，湖北、安徽、江西、江蘇、廣西等省份常住人口增量也達到10萬人及以上。不過，統計數字指出，浙江的人口增長主要是外省遷入，當地全年出生人口41.2萬，死亡40.9萬，全年自然增長僅0.3萬人。

據媒體統計，去年出生人口降幅超過10%的省份包括河北、安徽、廣西、湖南、湖北、江西、福建、甘肅、遼寧、內蒙古、海南，其中數個省份出生人口數都跌至近幾十年來的最低點，例如山東、河北、福建、重慶、湖北。

在今年3月的14屆全國人大一次會議上，中共國務院總理李強在記者會上對媒體表示，人口紅利既要看人口數量更要看人口質量，既要看人口數更要看人才數，所以中國的人口紅利並沒有消失，中國人才紅利正在逐步形成，發展的動力依舊強勁。

陸媒《人民網》隨即發表評論呼應李強的說法稱，「中國發展動力依舊強勁」此一論斷，「不僅具有高度的科學性，更具有強力的現實支撐」。文章說，中國有近9億勞動力，每年新增勞動力超過1500萬，人力資源豐富仍然是中國的突出優勢。更重要的是，接受高等教育的人口已超過2.4億，新增勞動力平均受教育年限達到14年。這些數據清晰地印證了總量與質量、人口與人才之間的關係，中國勞動力資源持續增加帶來的生產力提高以及經濟增長效應仍然可觀。