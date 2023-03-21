2024總統大選，藍綠白都想奪得總統寶座，立委之爭也備受矚目，國民黨17日公布第一階段提名選區，全國合計19個選區列入，多為現任立委選區，其中包含關注度高的台北市第7選區（信義、南松山），台北市議員徐巧芯將對決現任資深立委費鴻泰。對此，前立委郭正亮21日就表示「徐巧芯對上費鴻泰其實很激烈，因為他們有黨員佔30％，真的要注意」。

國民黨17日公布第一階段提名選區，全國合計19個選區列入，包含台北市第三選區（中山松山，王鴻薇）、第七選區（松山信義，費鴻泰）、第八選區（文山中正，賴士葆）、新北市第一選區（石門三芝淡水等，洪孟楷）、第九選區（中和永和，林德福）、第十一選區（新店深坑、石碇等，羅明才）。

郭正亮21日在直播節目中強調，這次的立委初選，「徐巧芯對上費鴻泰其實很激烈，因為國民黨他們有黨員佔30％」，郭正亮最後也指出，他有提醒徐巧芯「黨員真的要注意，因為信義區真的非常深藍」。