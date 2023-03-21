2024年總統與立委大選倒數298天，國民黨與民進黨紛紛展開初選決定參選人，其中民進黨新北市前議員何博文據傳將返回「政治起點」新北第一選區（淡水區、泰山區、林口區、三芝區、石門區、八里區），參加黨內初選；另外國民黨新北市議員陳偉杰也有意參加黨內初選，國民黨籍現任立法委員洪孟楷面臨內外夾擊的窘境。

據了解，何博文原為新北市第四選區板橋區的市議員，不過他在2022年宣布不競選連任市議員，當時就傳他可能想競逐立委，但始終未鬆口究竟會參選板橋還是「政治起點」淡水，直接衝擊兩地的同黨民代。

不過據傳經過民進黨黨主席、副總統賴清德介入協調後，最終以呂孫綾宣布退選，強調會「支持民進黨所推出的立委候選人」告終，幾乎確定何博文將接手第一選區競選立委，成功解除這顆橫跨板橋、淡水的未爆彈；對此何博文則低調稱明日(22日)會舉辦記者會說明。

然而，去年九合一競選連任失敗，選後又捲入賄選風波的民進黨新北市前議員賴秋媚，也傳出有意投入第一選區的立委初選；她強調自己跟地方人士都認為立法委員應要深耕地方，而非從另一個選區跳來這個選區選，目前自己仍在評估是否加入初選行列。

除了賴秋媚恐會與何博文競爭立委初選外，國民黨也面臨黨內互打，新北市議員陳偉杰今(21日)也拋出震撼彈，表示自己在考慮是否參加黨內初選，挑戰現任的同黨立委洪孟楷；陳偉杰說，淡水有很多議題是需要中央職權才能解決，希望可以前進中央繼續為鄉親服務。

對此洪孟楷今晚僅表示，明日將會統一說明。