為提升社福機構的防災及應變能力，新北市社會局攜手新北市消防局在今(21)日舉辦福利機構防災示範聯合演練，確保在緊急情況下，也能保障受照護者的生命安全。

今天這起演習選擇在新北市三重區光復路二段的愛重服務中心，整個演練共分為兩階段，分別為第一階段為的「場所的自衛消防編組演練」，以及第二階段的「消防人員與場所的交接演練」。

消防局指出，希望透過這兩階段的訓練，讓機構人員了解通報的重點流程及事項、熟悉滅火器及室內消防栓設備的使用、掌握避難場所的位置及逃生路線並在緊急狀況下迅速疏散受照護者，最後再確實清點人數並把相關的資訊交接給消防人員，以利後續儘速完成救災任務，降低災害造成的損失，完成另類的「防災之鍊」。

新北市第三消防大隊長陳志德表示，這次演練是消防局與社會局共同積極推動防災工作的一部份，期望透過此類活動讓相關福利機構更加重視防災工作及熟悉應變程序，避免潛在的災害發生、加強防災意識並提高應變能力及受照護者的安全保障。