美國國務院宣布新一波的援助烏克蘭物資，總價值約 3.5 億美元的武器和裝備，除了例行的彈藥補充以外，還有較多的後勤裝備，包括運油車與數艘河流船隻。烏克蘭部隊與俄羅斯軍隊的激烈戰鬥仍在繼續，主要圍繞在巴赫穆特(Bukhmut)，在阻擋俄軍入侵的同時，烏克蘭正在為春季攻勢做準備。

美聯社報導，最新援助包括大量各種類型的彈藥，包括M142「海馬斯」(HIMLRS)高機動火砲火箭系統的彈藥，M777榴砲的彈藥、高速反輻射飛彈，以及數量不詳的M2布萊德雷步兵戰車(Bradley IFV)，數量不詳的油罐車(fuel tanker trucks)和河船(riverine boats)。

油罐車顯然是為了持續補充機動車輛與裝甲單位推進能量，而河船很可能是用來泅渡第聶伯河，此前，烏軍炸毀安東諾夫斯基大橋，迫使俄軍撤離赫爾松首府，但是烏軍也無法追擊，烏俄兩軍在札波羅熱以南的戰線，都是沿著第聶伯河相互對峙，烏軍僅能以橡皮快艇載運少量部隊進行騷擾式破壞，曾經在出海口附近的金本沙嘴發起小規模打擊，但成效不大，現已退回。

美國國務卿布林肯(Antony Blinken)表示「今天只有俄羅斯可以結束戰爭。在俄羅斯這樣做之前，我們將與烏克蘭團結一致，只要需要，就會幫忙。」

美國的武器裝備是通過總統授權，從五角大樓的庫存中撥調，因此能夠迅速運送到前線。從2022年2月24日入侵烏克蘭以來，美國已向烏克蘭提供了超過325 億美元的軍事援助。