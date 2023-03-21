民進黨台北市議員王世堅20日宣布參選士林大同區立委，跟同區現任立委何志偉強碰。媒體人黃揚明今(21日)在《大新聞大爆卦》節目指出，王世堅跟何志偉廝殺，這是民進黨主席賴清德跟民進黨最不希望看到的局面，但這個劇本還沒有演完。因為民進黨初選登記完後會進入「協調期」，林昶佐與吳怡農先後宣布不選，是不是黨中央要預為協調做準備？如果賴清德親自跟王世堅溝通，去跟王世堅曉以大義，王世堅要不要賣主席一個面子？

黃揚明提到，為什麼昨天(20日)英系全部站在王世堅的身旁？很簡單：敵人的敵人就是朋友！就是說，「當你要挑戰何志偉，太好了，我們有共同的敵人了，我們可以幫助你！」黃揚明指出，可是對於賴清德或對整個民進黨來講，這是一個目前民進黨最不希望看到的局面。相信很多藍營支持者覺得「哇太好了」，你們兩強互殺必有一傷。

「可是我必須要講：這個劇本還沒演完！」黃揚明強調，即便24日登記完畢，都還不代表他們兩個人會進入初選。民進黨的初選登記完之後，會進入「協調期」。所以說為什麼有好幾個退選、不選，跟這一局有關？第一個，中正萬華的林昶佐不選，第二個，中山北松山的吳怡農宣布不選。王世堅要挑戰何志偉，在民進黨基層已經傳遍了，兩週前就聽到了，是不是黨中央要預為協調做準備？

黃揚明指出，如果到24日中山北松山要挑戰王鴻薇，還沒有一個人去登記的時候，這一區是空的，即便本來是初選區，沒有人登記怎麼辦？改徵召！那這個時候就可以去做協調，就可以去跟王世堅曉以大義，因為王世堅第一句話說「我信賴」，如果賴清德親自跟王世堅溝通，你覺得王世堅要不要賣主席一個面子？所以說這個劇還沒結束。