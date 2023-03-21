中國大陸國家主席習近平當地時間21日下午，在莫斯科克里姆林宮與俄羅斯總統普丁舉行大範圍會談。習近平強調，雙方合作領域不斷擴大，共識進一步加強，合作早期收穫已經顯現，更多合作正全面推進。

習近平指出，在雙方共同努力下，中俄關係始終保持蓬勃健康穩定發展勢頭。兩國政治互信、利益交融、民心相通不斷深化，經貿、投資、能源、人文、地方等領域合作持續推進。昨天晚上和今天上午，他同普丁總統、米舒斯京總理進行了很好的交流，達成很多重要共識。雙方合作領域不斷擴大，共識進一步加強，合作早期收穫已經顯現，更多合作正全面推進。

習近平表示，今年是中國全面貫徹落實中共二十大精神的開局之年，中方將加快構建新發展格局，著力推動高品質發展，全面推進中國式現代化。俄方也在推進2030年前國家發展目標。雙方要加強溝通，密切協作，推動兩國務實合作得到新的更大發展。他願同普丁一道，對雙邊關係和務實合作作出規畫部署，助力兩國各自發展振興。