調查結果指出，約有42％的受訪基金經理人認為未來12個月美國經濟將陷入衰退，該比率較2月的24％增加18個百分點，為去年7月最大單月增幅。

雖然基金經理人對於衰退並未達成全面共識，但針對未來12個月經濟將停滯不前的看法倒是相當一致。高達8成受訪者預期經濟將持續停滯性通膨。

在矽谷銀行、標誌銀行與瑞士信貸等相繼倒閉或出現財務問題後，基金經理人認為對經濟首當其衝的影響，就是金融環境將出現緊縮。傑富瑞分析師迄今仍舊維持今年美國經濟衰退預期不變，其中所持原因之一就是銀行危機未解，將使貸款標準出現收緊。

高盛首席經濟學家哈哲思(Jan Hatzius)上周也提到，美國未來12個月進入衰退機率已從先前25％升高到35％，他說這反映小型銀行受壓對經濟造成的衝擊，已讓近期不確定性攀升。

EvercoreISI董事長海曼（Ed Hyman）認為，通膨雖然已大幅放緩，但衰退也在醞釀當中，並可能在今年下半就會開始。

然而對衰退的憂慮升高，55％的基金經理人呼籲企業財務長應該著手改善公司的資產負債，該比率也高出前一個月的48％。這份調查還發現，51％的受訪者預期未來12個月經濟將疲弱不振，高出2月份的35％。

這份調查並指出，高達84％的基金經理人認為今年通膨可望降溫，這也促使愈來愈多受訪者看好利率將從調升轉向調降。超過半數、約57％的經理人表示短期利率預料將會走低，該比率除了較前一個月增加10個百分點，並創下2020年3月最高紀錄。