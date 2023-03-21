綜合媒體報導，美國商務部將在21日宣布措施，規定廠商若在中國投資較先進晶片產量，擴產規模將不得超過5％。非先進製程的晶片擴產規模不得超過10％。相關措施還限制，廠商若要投資較28奈米更先進的晶片新產能，將設定資本支出上限等管制措施。
相關報導指出，包括晶圓加工行業巨頭台積電、三星電子、英特爾的中國業務可能會受到影響，相關措施將影響這些業者在中國市場的布局，也無法在當地建立較先進的技術。美國商務部擬表示，會繼續與全球盟友推進目標，加強供應鏈的保護。
美國商務部將在21日公布晶片法案相關措施的細節，其中限制獲得補助的企業，在中國擴大晶片產能將受到相關限制，市場預計措施衝擊台積電、三星電子、英特爾等業者在中國的布局。
綜合媒體報導，美國商務部將在21日宣布措施，規定廠商若在中國投資較先進晶片產量，擴產規模將不得超過5％。非先進製程的晶片擴產規模不得超過10％。相關措施還限制，廠商若要投資較28奈米更先進的晶片新產能，將設定資本支出上限等管制措施。
相關報導指出，包括晶圓加工行業巨頭台積電、三星電子、英特爾的中國業務可能會受到影響，相關措施將影響這些業者在中國市場的布局，也無法在當地建立較先進的技術。美國商務部擬表示，會繼續與全球盟友推進目標，加強供應鏈的保護。
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