法國政府挺過不信任投票，讓馬克宏暫時鬆了一口氣，不過支持不信任案的國會議員則較預期更多。278位議員對不信任案投下贊成票，距離過關的287票只差了9票。如果不信任投票過關，將造成馬克宏政府下台和年金改革法案撤回。

現在外界將焦點轉向馬克宏22日的談話。馬克宏當日將接受法國電視一台（TF1）和法國第2電視台訪問。

馬克宏預計21日稍晚與法國總理博恩（Elisabeth Borne）、國會兩院領袖和議員對談，試圖走出這場政治危機。博恩表示，在國家必要改革的民主過程中，我們已經走到最後階段。

民調顯示，絕大多數法國民眾反對年金改革。馬克宏日前繞過國民議會，強行通過年金改革法案，將退休年齡由62歲延長至64歲，引發全國民怨沸騰，各地示威抗爭不斷。

馬克宏雖以些微票數躲過這次不信任投票，但法國工會與反對黨揚言擴大抗爭行動，試圖逆轉年金改革法案。

反對派表示，馬克宏決定繞過國會表決年金改革，已經損害他的改革議程，並削弱他的領導力。在得知不信任投票失敗後，極左派「不屈法國黨」（LFI）對總理博恩高喊「下台！」LFI國民議會黨團主席帕諾（Mathilde Panot）表示：「什麼事都沒有解決，我們將竭盡所能讓法案撤回。」

工會準備在23日發動九次全國大罷工。法國總工會（CGT）在投票失敗後表示，沒有什麼能削弱動員勞工的決心，並呼籲勞工支持工會行動，參與大規模罷工和示威。

過去3晚巴黎與法國各地因年金改革爆發不少示威衝突，令人想起2018年因為高油價引發的「黃背心」運動。