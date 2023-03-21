CRIF 21日發布2023年版250中型集團研究調查，2021年各集團的營收總額、稅後純益總額及純益率寫下歷史新高，整體營運表現呈現大躍進，新進榜中型集團有26個，就資產淨額、營收淨額排名TOP 5集團為長虹建設、鄉林、欣彰天然氣、海悅國際、皇普建設、宏遠證券。

對於2023版中型集團收錄標準，CRIF指出，第一項是集團資產總額未達CRIF定義之大型集團企業標準，即資產總額及營收總額均達新台幣50億元以上，但其資產總額及營收總額均達新台幣20億元～50億元之間的集團。符合條件的集團合併資產總額須排名於250名內的中型集團，始得列入排名。據統計，2023版中型集團企業第250名資產總額的取決點為新台幣41.97億元。

CRIF統計，2021年中型集團全球投資的分子企業總家數為3,772家，較2020年的3,610家增加162家，顯示中型集團的投資擴張力道急速大增。就成長方面來看，包括營收總額1兆5,687億元、稅後純益總額1,315億元、稅後純益率8.29％同步創下歷史新高。

資產總額在2021年達2兆6,623億元，則創下2016年以來新高。營收成長率16.76％、資產成長率12.40％均為2013年以來的新高。稅後純益成長率39.45％更為2010年以來的新高，投資家數成長4.49％則為2015年以來的新高，顯示中型集團在後疫情時代營運反彈相當強勁。同時營收成長集團個數高達198個，也遠高於2020年的123個集團，營收成長集團個數也成長60.98％。

台灣250中型集團的長期特色，CRIF分析，「成長性很高！」2021年中型集團營收創歷史新高，並為連續兩年營收總額衰退後的首度正成長，且成長幅度達到兩位數，亦為2013年以來所首見；但此一成長動能是來自轉型升級的帶動，亦或是疫情後景氣由極凍轉為急熱的急單效應，則需要後續的觀察。

CRIF也發現中型集團在持續擴張中存在包括「新入榜集團個數增加緩慢」、「合併營收達50億元以上集團個數成長有限」、「對中國大陸倚賴程度過高」的3個隱憂，因此要更審慎看待中型集團的發展，中型集團處於轉型過渡期趨勢並未改變，在全球產業供應鏈要求供應商大型化的壓力下，中型集團所面臨的升級壓力也將更為沉重，值得產官學界重視。