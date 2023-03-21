會議紀錄指出，與會成員同意在下次會議重新考慮暫停升息的可能性。鑒於經濟前景不確定性升高，暫緩升息將使該央行能有更充裕時間藉由檢視經濟數據來評估經濟情勢。澳洲央行下次召開會議時間為4月4日。

由於該央行釋出的會議內容，凸顯決策官員並不如外界預期般如此鷹派，這也讓澳元承受下行壓力，兌美元應而跌破0.67關卡到0.6679美元。

它還提到現今貨幣政策已經來到限制性的水準，加上經濟前景不確定升高，因此若在此刻維持利率不動，讓決策者能更全面評估升息效果，應為適當舉動。

這份會議紀錄與近來澳洲央行總裁洛威（Philip Lowe）發表的談話內容一致。洛威多次強調，針對日後的貨幣政策結果，他完全「抱持開放的心態」。

為了對抗來到30年高點的通膨，澳洲央行自去年5月至今，已將官方現金利率大幅上調350個基點至3.6％、創下11年新高。不過會議紀錄指出，央行決策官員在上次會議中花了很多時間討論升息對經濟造成影響，通常都會遞延一段時間才會出現。這樣情況也加劇央行在評估經濟前景的複雜性。

此外談到最近經濟數據，澳洲央行也提到，目前是該國經濟成長最大驅動力的消費支出已經出現減緩，這主要是面臨高通膨使得民眾實質收入減少，以及稅率升高及利息支出增加所至。該央行預估消費支出將有一段時間會出現疲弱。

至於零售業者也表示銷售幾乎不見成長，多數把此歸因於「部分家庭面臨的明顯財務壓力」。

澳洲央行還提到，日後判斷是否有需要停止升息，就業、通膨、零售貿易與商業調查等經濟數據將是他們參考的關鍵指標。