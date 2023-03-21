意外懷孕被分手，卻要幫忙生子？一位女網友透露，自己前陣子意外懷孕，因為男友不想負責而分手，沒想到近期前男友因酒駕車禍過世，男方家屬卻希望她能把小孩生下來，但自己最後做了人工流產，因此招致對方的咒罵，只能上網抒發心情。評估男方家庭的態度，不少人認同她的選擇是對的。

一位女網友在臉書「匿名公社」發文表示，一月時自己意外懷孕，想要留下孩子，但當時男友不想負責，一直逼她去做人流，兩人因此爭吵分手。沒想到這個月前男友酒駕發生車禍過世，自己到靈堂弔唁時，前男友的姊姊向她請求，因為弟弟是獨生子，希望原PO能把孩子生下來，留下家族香火，但家中經濟不好只會「加減幫忙」照顧小孩。

原PO認為是前男友不想要小孩導致分手，如今有什麼資格要求自己為他們傳宗接代，因此隔天就去做了人流手術，前男友姊姊知情後也打電話責備原PO冷血、會有報應，讓她感慨「也許有人會覺得我很殘忍，但是我還年輕有自己的路要走，不想為自己過去的錯誤賠上未來」。

文章一出，許多網友則是留言送暖，「你沒錯，而且你做了正確的選擇」、「教出什麼不負責任的渣男還好意思要求人家幫忙留子嗣，要留子嗣又不負責養大，加減幫忙是怎樣」、「倘若一旦生下來，就是妳苦難的開始」、「如果你男朋友沒死的話，他們家的人理都不會理你的」、「讓他姊姊自己生一個姓娘家的就好，妳沒必要承擔這些」。

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