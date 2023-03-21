民進黨台北市議員王世堅20日宣布參選士林大同區立委，跟同區現任立委何志偉強碰。媒體人黃揚明21日在《大新聞大爆卦》節目指出，為避免王世堅跟何志偉廝殺，未來民進黨中央將會花很大的力氣去協調。而王世堅過去常喊「一諾千金，誠信至上」，所以誠信條款對他會是某種程度的一個緊箍咒。此外，由於綠營總統已經定於一尊，民調可能提早一個禮拜，所以在4月中以前，這個協調空間會不會出來？可以繼續觀察。

黃揚明指出，如果到24日中山北松山要挑戰王鴻薇，還沒有一個人去登記的時候，這一區是空的，即便本來是初選區，沒有人登記怎麼辦？改徵召！那這個時候就可以去做協調，就可以去跟王世堅曉以大義，因為王世堅第一句話說「我信賴」，如果賴清德親自跟王世堅溝通，王世堅要不要賣主席一個面子？

「這個劇還沒結束。」黃揚明提到，包括昨晚呂孫綾說她不選淡水，何博文要去選淡水，包括鄭宇恩也一樣，都是碰到一個所謂誠信條款。那為什麼說誠信條款對王世堅來說，會是某種程度的一個緊箍咒？不要忘記王世堅從政壇的谷底崛起，靠的是什麼？「一諾千金，誠信至上」！大家還記得跳海、高空彈跳，他每次都是喊這8字，對王世堅來講，誠信這兩個字非常重要，這也是未來民進黨中央將會花很大的力氣去協調。

黃揚明強調，所以在4月中旬以前，因為他們的總統已經定於一尊，民調有可能會提早一個禮拜，大概4月11、12日那時就要開始，所以在4月中以前，這個協調的空間會不會出來？這個要繼續觀察，所以會不會直接進入到何志偉跟王世堅兩個人廝殺？老實說還有變數。