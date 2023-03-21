在此同時，穆迪投資人服務公司20日將特斯拉的信用評等上調一個級距至「Baa3」，意即由垃圾級升至投資級，展望為「穩定」，此為繼去年10月標普全球評級之後，第二家給予特斯拉投資級評等的信評機構。

根據歐洲汽車製造商協會（ACEA）最新數據顯示，特斯拉2月在歐洲的新車登記量達19,249輛，較去年同期的12,860輛激增50％，成長率傲視各家汽車廠。德國福斯汽車2月新車登記量年增18％。

特斯拉年初調降美國和歐洲市場電動車售價，協助刺激銷量。ACEA報告顯示，特斯拉2月在歐洲純電動車市場的市占率攀升至19.8％，高於去年同期的18.5％。

就歐洲整體客車市場來看，僅生產電動車的特斯拉2月市占率為2.4％，相較於去年同期的1.8％。

歐洲2月客車登記量年增12％，電動車登記量年增40％。

另一方面，穆迪調升評等對特斯拉而言，具有象徵和實質價值。企業由垃圾級升至投資級通常能吸引更多口袋深的投資人，取得較便宜的融資。此外，至少得到兩家信評機構高等級的評等，足以被評等敏感的投資人視為是藍籌股。

穆迪分析師利普希（Rene Lipsch）指出，在特斯拉進一步強化全球足跡之際，該公司將維持其頂尖電池電動車製造商的地位。

特斯拉逐漸擴大產品線，包括電動皮卡Cybertruck，以及拓展生產據點，並且強調效率和財務槓桿，是穆迪調升特斯拉評等的原因。