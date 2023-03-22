馬來西亞最大連鎖電器品牌—新興電器，今年2月起委託商業發展研究院辦理為期10個月的「平台經營模式實務訓練課程」，馬來西亞新興電器創辦人、執行主席林金興，本周率領公司一級主管來台共同參與，在商研院上課之外，更規畫見學交流，前往威許移動，Ocard奧理科技、沛星互動科技等等實地參訪。

親自接待新興電器團隊的商研院（CDRI）董事長許添財，表示本次合作將以商研院（CDRI）輔導企業平台經營模式的實作經驗，結合最新數位轉型、社群經營與精準行銷，協助新興電器內部做一系列完整的教育訓練，進而促進公司邁向國際化全方位發展。

商研院（CDRI）院長王建彬表示，商研院過去以來執行國內民間委託案，此次國外委託案更顯示商研院的專業顧問輔導能力，已引起新南向國家注目並具體委託施行教育訓練與研究。期望以此為起點，雙方深度交流與合作，互利互惠創造新藍海商機。

許添財並透露，從外國前來接洽合作委託品牌行銷輔導的新創廠商，除了東南亞國家，更有來自日本、美國，以及有需該院服務團隊全程以英語溝通的外商公司。