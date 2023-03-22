美商務部美東時間21日公布，基於美國的技術和國家安全，實施晶片法案護欄相關措施，對付包括中國、俄羅斯等國家。美國商務部表示，該方案是確保美國與盟友國安與技術優勢的方式，這個護欄有助美國在未來幾十年保持領先於對手。

根據相關方案，接受晶片法案補助的企業，10年內將在中國設廠擴產受到相關限制。廠商若在中國新建立或是投資擴產較先進晶片產量，擴產規模將不得超過5％，並且設定10萬美元資本支出上限等管制措施，違者將全面收回補助資金。此外，若擴產現有、非先進的設施，擴產程度不得超過10％。

美國商務部並宣布，擴大對於晶片種類的管制措施，包括量子運散、輻射密集環境和其他專業軍事能力的當前一代和成熟製程晶片，都將被歸類在對國安至關重要的範圍，接受更嚴苛的限制。商務部表示，這份晶片清單是在與美國防部和情報單位商量後決定的。市場關注對於中國如AI等科技方面的衝擊。

美國商務部還表示，去年10月商務部工業和安全局發表對中國晶片管制新規，如今的新措施將用來加大上述的管制措施，此次的措施對於邏輯晶片有更嚴格的出口管制門檻。

同時，美國商務部設法防範中企與美國、國外半導體大廠透過技術合作來突破窘境。美國商務部表示，限制接受晶片法案補助的企業，與包括商務部實體清單、財政部中國軍工聯合企業清單、聯邦通信委員會（FCC）的安全和可信通信清單等清單中的實體合作方式。相關措施定義嚴格的合作模式，只要兩人以上進行研究開發，提供專利與技術就必須受到相關限制措施管控。