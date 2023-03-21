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The Japanese call on Munetaka Murakami's walk-off is as good as it gets 🇯🇵 pic.twitter.com/7w98SFIyFT — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) March 21, 2023

WBC2023世界棒球經典賽四強賽，「村神」村上宗隆在9局下，1支轟到全壘打牆的「再見安打」，日本隊以6比5一分之差險勝墨西哥隊，順利挺進冠軍賽；去年日職史上最年輕的「三冠王」村上宗隆，被球迷封為「村神」，但因前幾場經典賽表現低迷，慘遭球迷揶揄只是個「村民」，但總教練栗山英樹一句話「我相信你會贏，最後就靠你贏球了」，村上宗隆不負眾望，1支「再見安打」，氣走墨西哥隊，將在冠軍賽決戰美國隊。

據《麗台運動報》報導，總教練栗山英樹除了充分信任選手，也很會揣摩選手的心態，「用選手的心態去作戰」，因此，當比賽到了9局下，輪到村上宗隆打擊，但經典賽表現低迷的他，並沒有被栗山英樹「換代打」，其原因栗山英樹在賽後則表示「村上宗隆這次比賽表現不佳，村上自己也很苦惱，而且這是村上最後一次上場，『本人一定會覺得，一直給球隊帶來困擾』」。

不過，總教練栗山英樹則認為，村上宗隆不是「那種打者」，村上是可以成為世界級中心打者的選手，這一次的經典賽對村上有「無可動搖的信心」，並且不斷地對著村上說「我相信你會贏，最後就靠你贏球了」。

體型有點微胖的村上宗隆，上月初剛滿23歲，日職資歷已有5年，扣掉2018年菜鳥球季的14打席，村上自19年起成為養樂多燕子隊主砲，連4年至少28轟，去年甚至敲出破日本職棒紀錄的56支全壘打，成為「侍日本」代表人物之一。

一支「再見安打」也讓村上宗隆回到「村神」的地位，PTT上的網友們也以「相信野球，村神白了！」紛紛留言表示「太神啦！一棒洗白」、「雞皮疙瘩！」、「村神歸位」、「爛了整場就靠這一支」、「村神我錯了」、「村神對不起，你是英雄」、「靠這支安打就白帥帥」、「黑到發亮瞬間白到閃光」、「這一支抵銷之前所有雷」、「悶了整場是不是就等這個局」。