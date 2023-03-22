大陸男子段正純於2021年1月1日與北京某物業管理公司簽訂勞動合同，不料同年6月2日下午就因在上班時間外出買春，被公安機關抓獲，事後遭公司解雇。對此，段男認為自己外出前已經向公司請假，公司片面解除勞動合同屬違法解雇。法院審理後認為，勞動者已嚴重違反勞動紀律或規章制度，屬合法解雇。

《齊魯晚報》報導，段正純於2021年1月1日與北京某物業管理公司簽訂勞動合同。2021年6月2日下午，段正純在上班時間外出嫖娼被公安機關抓獲。2021年9月19日，公司向段正純郵寄送達解除勞動合同通知書。段男主張其外出已經向公司請假，公司解除勞動合同違法，於是申請仲裁，要求繼續履行勞動合同。

公司主張，段正純在上班時間前往其他地點進行嫖娼，被公安機關查獲，被行政拘留5日，嚴重違反勞動紀律，公司與他解除勞動關係合法，不應繼續履行勞動合同。2022年2月18日，仲裁委作出裁決，要求公司繼續與段正純履行勞動合同。公司對裁決書不服起訴至本院。段正純未起訴。

庭審中，法院明確詢問段正純進行賣淫嫖娼活動的時間是否為上班時間，段男承認是上班時間，但主張已口頭請假，理由為給母親送鑰匙。公司不認可段正純曾請假，表示根據單位管理規定請假應提交書面請假申請書。法院審理後認為，《中華人民共和國勞動法》第二十五條規定，勞動者嚴重違反勞動紀律或者用人單位規章制度的，用人單位可以解除勞動合同。

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