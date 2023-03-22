天氣炎熱或是運動後流汗是正常現象，但如果有異味就會讓旁人尷尬。醫師指出，汗液本身沒有味道，在被皮膚的菌叢分解後會產生味道，但不要因此過度清潔皮膚，因為汗臭不是因為太多細菌，而是有太多「不對的細菌」。

家醫科醫師李思賢在臉書專頁提到，流汗除了是調節體溫的方式，也是排出毒素的管道，所以即使患者不喜歡運動，他也會建議可以去桑拿烤箱流汗，被動使汗水排出也會有效果。他指出，汗水主要由水、礦物質、乳酸、尿素4種物質組成，其中的礦物質包括鈉（最多）、鉀、鈣、鎂，而身體的汗腺主要又分為小汗腺和頂漿腺。

李思賢解釋，小汗腺分布全身，包括額頭、手掌、腳掌及其他大大小小的部位，終其一生調節體溫，分泌的汗液是水和一些電解質，屬於水樣的汗；頂漿腺則分布腋下、乳頭、會陰部和頭皮，受到「性荷爾蒙」的刺激，青春期之後會分泌特別旺盛，屬於濃稠性的汗，含有更多的醣類、蛋白質和脂質。

汗水本身沒有味道，是因為接觸不好的細菌，才會產生異味。（示意圖／翻攝自pexels）

值得注意的是，頂漿腺的汗液本身沒有味道，但在被皮膚的菌叢分解後會產生各種味道，也就是俗稱的「體味」或「汗臭味」。不過，別因有汗臭而過度清潔皮膚，因為皮膚隨時都有成千上萬的細菌，屬正常現象，但不好的細菌會將汗液分解出不好聞的成分，過度清潔或塗抹過多的香水，會破壞皮膚的好菌，導致壞菌過度生長，問題會越來越嚴重。

李思賢說明，汗腺老化或退化是非常需要改善的問題，不少患者因為少動或糖尿病造成神經損傷以致於流汗困難，久了就越流不出汗，此時可以藉訓練讓流汗的效率增加3倍，包括增加運動強度，像是高強度間歇性運動、補充足夠水分、保暖的衣物，可以蒸氣浴或是桑拿輔助流汗，不正常的流汗可能和血糖、甲狀腺、自律神經、荷爾蒙、生理期有關，需要找醫生幫忙鑑別診斷。

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