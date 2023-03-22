近期南二都買氣回升，觀察內政部2月買賣移轉棟數數據，台南、高雄分別月增15.1%、32.5%，顯見人口紅利、科學園區等產業進駐持續帶動剛性購屋需求，加以政府加徵碳稅對各產業引起的連鎖反應，也讓近年南台灣房價持續直追北部行情，無論建商、代銷、房仲業者皆一致看好未來房市發展，不僅房價易漲難跌，近期量縮的成交量也將逐步回溫，南部房市將更穩健。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，近期房市雖因打炒房政策助長觀望氣氛，導致去年下半年至今市場交易量縮，但在價格表現方面仍維持緩漲趨勢，而整體房價續漲的原因，不外乎土地成本與營造成本居高不下。以營造成本為例，根據主計總處最新公佈的2月營造工程物價指數，已來到109.21，創下史上新高，且指數年月雙增，在源頭成本不斷走揚的情況下，房價自然也就易漲難跌。

資料來源：台南市、高雄市地政局

面對房價看回不回，加上通膨持續發威，為了確保資產穩定性，不少苦等多時的消費者也動起進場念頭，根據國立中央大學台灣經濟發展研究中心2月份的消費者信心指數(CCI)調查，房地產等「耐久財」的信心指數增加最多，2月份108.05點，比從1月的100.6點上升了7.45點；「購買房地產時機」指標部分，2月調查結果為102.8點，也比1月成長1.8點，顯示民眾對房市仍具信心，所以市場後續發展可望趨向溫和。

針對南部市場買氣持穩，藏美建設高層主管指出，台灣早已正式進入高通膨時代，且不只是「住」，「食衣行育樂」各項需求都在漲價，面對萬物齊漲的壓力，讓全民「買房抗通膨」，加上投機客在政府祭出平均地權條例後已全面退場，現在出手的購屋族都是首購、首換等剛需自住客群，以及因房租飆到史上新高，轉而選擇買房、不願意繼續支付高額租金的租屋族，這些源源不絕的剛性需求都讓市場買盤愈趨穩健，「投機客離開了，但是剛性需求客戶回來了！」就是現在的台灣房市寫照。

藏美建設高層主管指出，近來市場買盤愈趨穩健，「投機客離開了，但是剛性需求客戶回來了！」。（圖/葉思含 攝）

南部龍頭建商京城建設發言人周敬恆也證實，確實剛性需求一直都在，即便市場轉冷、成交量縮，剛性需求的建案銷售表現仍佳，雖然來人量減少，但成交比相當精準。至於價格部分，營建成本創高問題難解，建商也不可能賠錢銷售，因此房價仍無降價跡象，預期未來市場成交量將逐步回溫，房價也因成本問題無大幅價跌之可能，對於未來經濟發展抱持樂觀態度，市場也會逐一印證。

針對近期房市冷卻現象，大高雄不動產開發商業同業公會理事長洪光佐指出，買氣量縮是事實，但房價在缺工缺料問題之下難以下降，原本1年半可完工的建案須3年才能交屋，加上未來ESG與碳稅問題影響，營建成本將持續向上堆疊，最受到衝擊的仍是消費者，「成本掉不下來，房價就掉不下來。」

看好未來經濟發展，產業不斷投資進駐南台灣，人流、產業與薪資將持續為房市帶來剛性購屋買盤。（圖/葉思含 攝）

洪光佐看好台灣經濟持續推升房市需求，以高雄為例，各大科技公司持續投產進駐，預期3年後將為南部薪資結構帶來很大的變化，不僅能舒緩房價壓力，更能鼓勵年輕人返鄉工作，屆時人流、產業與薪資將持續為房市帶來剛性購屋買盤，持續健全市場發展。

至於想趁現在出手進場的購屋族，藏美建設高層主管建議，正因現在不動產市場健全、健康，正是購屋族出籠看屋、進場議價好時機，民眾可以趁勢多多看屋、貨比三家，而受到市場氛圍影響，只要是富增值潛力地段與具CP值、產品力的建案，房價仍會持續溫和上揚；反之無重大利多支撐的外圍地區，或非品牌建商、無優質規劃的產品仍有微幅下修的可能性，購屋族仍須謹慎。

陳定中表示，在從前房價飆漲的時期，為了快速卡位，買家其實沒有太多猶豫的空間；如今房市氣氛保守、價格緩漲，對消費者來說，反而有更多的時間能挑選理想物件，因此具剛性需求的消費者，仍可依照自身規劃照表操課，持續看屋議價，為晉升有殼族創造更多機會。