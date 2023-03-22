美國加強先進晶片出口至中國的管制，迫使中國正調整支持半導體業的做法，根據英國金融時報報導，中國正在讓少數最成功的晶片公司更容易獲得補貼，並對國家支持的研究進行更多控制。

報導指出，北京政府本月成立新的共黨科學委員會，以及重振科學技術部來調整技術戰略後，官方與選定的公司集團建立更緊密的合作關係。知情人士透露，中國晶片製造商包括中芯國際、華虹半導體以及華為等都將受益政策轉變。

報導提到，被北京政府選中的少數公司將有機會獲得額外的政府資金，而且不必實現以前必需的績效目標，這些公司還將能夠在國家支持的研究項目中發揮更大的作用。

一位了解中國政策轉變的人士表示，北京政府將補貼這些公司生產和布建本地化晶片製造工具，而且提供的補貼「沒有任何資金上限」。但此舉也等於承認，北京政府過去為增加國內半導體行業進行大規模的補貼政策已經失敗，因此不得不採取新措施。

一位與中國晶片製造商密切合作的政府官員說，中國為了繞過美國制裁，在成效不彰的研究上浪費太多資金，未來會將所有可能的資源投入到有能力引導行業走出困境的公司。