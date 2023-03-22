美國矽谷銀行（SVB）無預警倒閉，掀起金融市場大地震。近日有消息指出，聯準會（Fed）早於2021年起，便發現SVB存有流動性問題，且之後兩年期間都持續審查出重大缺陷。

紐約時報報導，聯準會官員2021年就已經發現SVB有問題。一名消息人士透露，當年舊金山聯邦準備銀行的監管人員對SVB提出6次警告，分為「需要注意」和「需要立刻注意」的警訊，顯示現金流動性的隱憂。

而在這之後，SVB仍沒有修復缺陷，聯準會2022年7月進行全面性的審查，監管官員發現，SVB存有治理和風控方面的缺陷，銀行受到種種限制，無法進一步擴大業務。同年秋季，聯準會官員和SVB高層會談，針對該銀行流動性，以及利率上升後的資本狀況表達擔憂。

聯邦存款保險公司（FDIC）預估，聯準會去年大幅升息450個百分點，導致美國銀行業出現6200億美元的未實現損失。但SVB高層認為，更高的利率能為銀行帶來更高的利息收入，但卻事與願違。

消息人士續指，今年初聯準會官員對SVB進行評估，衡量其風險管理力道，一經檢查後，再度發現存有缺陷。隨後SVB便在短短幾天倒閉，引發蝴蝶效應，儘管獲得多間美國大型銀行援助，第一共和銀行等中小銀行仍處於困境中。

針對SVB的監管，聯準會表示將啟動「自我調查」，並於5月1日公布調查結果。此前披露的一份報告顯示，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）刪去有關SVB倒閉監管失誤的聲明，並將聲明著重在強化銀行體系的努力上。