台中市市長盧秀燕在2022九合一選舉，獲得近80萬票、29行政區全勝，與民進黨候選人蔡其昌差距懸殊，成為藍營「中霸天」。一份最新民調顯示，盧施政滿意度高達67%，不僅上升了5個百分點，更獲得高達94%國民黨認同者的支持，就連民進黨支持者滿意度也有38%、中立選民滿意度亦大幅增加。盧獲得94%藍粉的支持，一面倒力挺的程度，讓網友驚呼「藍營共主現身」。

《TVBS》民意調查中心21日公布最新民調，盧秀燕市長施政滿意度高達67%，比自己8個月前的滿意度上升了5個百分點。民調分析，盧市長第一任期在經濟、交通、空品、社福全面提升。第二任期的施政目標則放在「拚經濟」3個字上。

民調交叉分析顯示，50至59歲的市民對盧秀燕的滿意度高達76%，30至39歲的市民滿意度從61％飆漲至72%；國民黨認同者對盧的滿意度有94%，就連民進黨認同者滿意度也達38%，中立選民滿意度亦從61%增至68%。這些數據都展現了盧市長跨越藍綠與年齡層的實力。

此民調引發熱烈討論，網友湧入《中時新聞網》、《yahoo!新聞》等連結留言：「這才叫作藍營共主」、「國民黨支持者94%都挺，情勢很明顯了」、「國民黨不是沒希望」、「「有沒有在做事還是只說空話，台中人最知道，市民有媽媽市長好幸福」、「WBC真的讓台中人超光榮，年輕人也嗨翻」、「台中真的不一樣了」。