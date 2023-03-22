經濟部17日召開電價費率審議會，4月電價調漲拍板定案，漲幅達11％；考慮到民生物價穩定性及促進節約能源，住宅每月用電700度以下電價不調整，各界普遍認為，此舉是考量到2024選戰。近日就有一份民調表示，有73.4％的民眾不贊成「4月起民生用電700度以上調漲3%」，僅有24.6％民眾贊成，引發討論。

入口網站《Yahoo奇摩》21日起，對於天氣轉熱、用電量增，台灣民眾是否對今年夏季供電有信心進行了網路民調，截至21日晚間23時，已有3000人參與投票。對於「你對今年夏季供電有信心嗎」，有2.2％的民眾認為「非常有信心」、有2.5％的民眾認為「還算有信心」、有15.0％的民眾認為「不太有信心」、有79.7％的民眾認為「完全沒信心」，另有0.6的民眾則是「不知道／沒意見」。

該份民調更調查了「4月起民生用電700度以上調漲3%，你贊成嗎」，結果顯示，有8.5％的民眾認為「非常贊成」、有16.1％的民眾認為「還算贊成」、有16.9％的民眾認為「不太贊成」、有56.5％的民眾認為「完全不贊成」，另有2.0的民眾則是「不知道／沒意見」。