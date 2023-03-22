台灣馬路如虎口，多次斑馬線發生死傷事故，更遭外媒形容是「行人地獄」，交通部也加重未禮讓行人的罰則。就有一名機車騎士，經過斑馬線時遇到過馬路的警察，警察還示意他先過，但騎士仍禮讓警察，不少網友看到影片直呼「根本釣魚」、「好險你沒過」。

YouTube頻道《WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台》21日上傳了一段行車紀錄器影片，一名騎士行駛在三重街頭，快到T字路口時，看到了警察正要過馬斑馬線，便放慢速度禮讓員警。

正當騎士要右轉時，沒想到員警又彎了一次，繼續過斑馬線，騎士也再度停下車禮讓，員警則是揮手示意要騎士先過，但騎士反揮手，堅持禮讓。

影片曝光後引發網友討論，不少網友質疑根本「釣魚」：「好險你沒過，不然$$就飛了」、「這就是傳說中的陷阱卡嗎」、「這警察明明只需要走一次斑馬線，卻特地繞一圈，明顯在釣魚」、「好險你識破警察詭計」、「差點就多張紅單」、「應該是在隨機抽查，沒過的駕照就是用雞腿換的」、「老實說警察在這邊繞了幾圈了？」；但也有網友緩頰：「應該是看到騎士很守規矩，有好感才先給過吧」。部分網友則好奇：「行人示意車子先過的話還要罰嗎？」、「猜測只是警察忘記自己現在是過馬路行人XD」。