中國大陸領導習近平，展開連任後的第一次的國事訪問，就高調前往了莫斯科與俄羅斯總統普丁見面，除了烏俄戰事斡旋引發關注，中俄經貿關係也是焦點，今天（二）的會議中談到，普丁談到了數個關鍵合作項目，分別是跨境貿易結算主推人民幣、可以大幅縮短中國大陸港埠前往歐洲時間的北海航道、資訊科技和AI以及雙方糧食進出口和中國大陸企業進駐離開的西方企業和設施等。

據《俄羅斯衛星新聞網》（Sputnik）21日報導，俄羅斯總統普丁在週二（21）表示，必須進一步鼓勵俄中雙方以各自的國家貨幣進行互相結算的做法。普丁在克里姆林宮與中國大陸領導習近平和俄羅斯高級官員會晤時表示：「國家貨幣在雙邊貿易中的使用越來越重要。我們應該進一步鼓勵這種做法，並擴大我們國家金融和銀行機構在市場上的互相支持。」

普丁表示，目前至少3分之2的中俄貿易是以盧布和人民幣進行的，此外，他還支持在俄羅斯和亞洲、拉丁美洲和非洲國家之間的跨境貿易結算中使用人民幣。

「我們支持在俄羅斯和亞洲、非洲和拉丁美洲國家之間使用人民幣進行結算。我相信這種形式的結算將在人民幣之間進行，俄羅斯的合作夥伴和來自第三個國家的夥伴們也是如此。」

此外，普丁還表示俄羅斯和中國大陸打算建立一個工作小組來監督北海航道計畫（北極圈）

「我們認為與中國合作開發北海航道的過境潛力很大。正如我所說，我們準備建立一個聯合工作小組，負責北海航道的開發。」（補充知識：北海航道可讓中國大陸貨品前往歐洲的時間縮短「一個月」）

普丁稱俄中合作可成為AI、IT全球領袖，如果充分整合雙方潛力，俄羅斯和中國大陸可以成為信息技術和人工智慧領域的全球領袖。

「通過結合我們豐富的科學潛力和生產能力，俄羅斯和中國大陸可以成為資訊科技、網絡安全和人工智慧領域的全球領袖。」

普丁期望俄羅斯食品出口增長，莫斯科期望看到俄羅斯食品出口到中國大戶市場的增長。

「相關部門正在努力確保供應產品的品質標準，改善互相訪問食品產品的條件。所有這些都可以讓我們期待俄羅斯食品出口到容量大的中國大陸市場進一步增長，並有助於提高2國的食品安全水平。」

普丁還稱，俄羅斯準備支持中國企業取代離開俄羅斯的企業「俄羅斯已準備好支持中國大陸企業取代那些已經離開俄羅斯的企業和他們留下來的設施。」