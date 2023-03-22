中國國家主席習近平和俄國總統普丁當地時間21日下午共同簽署兩份聯合聲明，旨在深化兩國關係及推動2030年前中俄經濟合作發展。

應普丁之邀，習近平於20至22日赴俄進行國是訪問（state visit）。兩人在鎂光燈下簽署《中華人民共和國和俄羅斯聯邦關於深化新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明》和《中華人民共和國主席和俄羅斯聯邦總統關於2030年前中俄經濟合作重點方向發展規劃的聯合聲明》。

據新華社報導，習近平表示，在雙方共同努力下，中俄關係始終保持蓬勃健康穩定發展的勢頭。兩國政治互信、利益交融、民心相通不斷深化，經貿投資、能源供給、人文地理等領域合作持續推進。他說：「昨天晚上和今天上午，我同普丁總統、米舒斯京（Mikhail Mishustin）總理進行了很好的交流，達成很多重要共識。雙方合作領域不斷擴大，共識進一步加強，合作早期收穫已經顯現，更多合作正全面推進。」

習近平說，今年是中國全面貫徹落實中共二十大精神的開局之年，「我們將加快構建新發展格局，著力推動高質量發展，全面推進中國式現代化。」與此同時。俄國也正推進2030年前國家發展目標。他表示，雙方要加強溝通、密切協作，「我願同你一道，對雙邊關係和務實合作作出規劃部署，助兩國各自發展振興。」