1位重機騎士騎車左顧右盼，原本看見1輛休旅車違規，疑似想要拍下車牌，沒想到他一回頭後便撞上前方停紅燈的重機。

想要刮別人鬍子，先把自己的刮乾淨！有名重機騎士行駛在某道路上，遠遠看見有輛休旅車從超商出來，要跨越雙黃線「違規迴轉」，重機騎士疑似要用安全帽上的行車紀錄器拍下該休旅車的車牌，因此，轉著頭一直看著，豈料，下一秒重機騎士一回頭，煞車不及直接撞上在前方等候紅燈的其他重機。

一名男子在臉書社團「爆料公社(官方粉專專屬)」發文，並上傳1段22秒影片，從影片中可見，有位重機騎士騎在某道路上，在前方紅綠燈前的超商旁，看見1輛休旅車從對向車道，竟直接要跨越雙黃線迎面而來，騎士減速後，疑似想要檢舉這輛休旅車違規，因此轉頭要看到休旅車的車牌，豈料，當騎士一回頭後，直接追尾撞上前方路口還在等紅燈的其他重機，整個人也跌落重機，摔在在地上；對此原PO也在貼文寫下「還好機車沒有騎很快，不然又要出事了」。

影片一出，網友紛紛留言表示「自己承擔回頭的責任」、「我居然猜錯結局」、「又一個轉頭的」、「是不是顧著對違規車輛行注目禮，瞪完回頭才發現完了」、「是不是為了想拍違規迴轉的車牌」、「寧願多瞪人一眼也不願看路」、「要抓別人雙黃線迴轉，先注意自己自身安全！」、「前面紅燈停下的機車真的很倒楣」、「笑死！風紀股長喔」。