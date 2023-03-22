有消息指明仁會會長已交棒，但警方情資顯示，該幫的話事人仍然是京葵（左二），權力結構沒變。（本報資料照片）

明仁會一場春酒晚宴，掀起巨大波瀾。（民眾提供）

竹聯幫明仁會日前盛大春酒，引發挑釁公權力的質疑。據了解，6日該幫會在大直萬豪酒店的春酒，有自稱明仁會的發言系統，對媒體宣稱，當天是新會長「松鼠」上任的第一場春酒，不過事後警方側面詢問明仁會高層，竟個個都否認會長換人；迄今所有情資都顯示，明仁會仍定於一尊，老大從頭到尾都是創會的大哥「京葵」，權力結構沒改變。

6日明仁會春酒，原本該幫取得萬豪酒店同意，要在一樓大門口一路鋪紅地毯進大廳，由旗袍辣妹排排站迎賓，把排場搞大，壯大聲勢。轄區北市警中山分局長陳金城聽聞後立即反對，並揚言若明仁會這麼搞，他一定翻臉。

當下分局的資深小隊長立即找上明仁會大哥，傳達警方嚴正執法立場。最後明仁會承受壓力，決定取消1樓排場，改在5樓宴會廳外，而當天負責1樓大門狀況、與警方聯繫溝通的，就是松鼠。

資深刑警說，如果松鼠真如外傳接任會長，當天不可能在1樓門外與警方聯繫，「哪有會長站到第一線拋頭露面的？」相比之下，京葵從頭到尾都在主桌招呼，才是實質的大哥。當晚有媒體陸續接獲自稱明仁會的「可靠消息」，指新會長松鼠上任，警方得知一頭霧水，因完全沒這方面情資，經查證也非如此。

根據警方蒐證，明仁會從京葵自雷堂帶槍投靠後，話事人一直都是京葵，權力結構上，他就是金字塔最頂端的那個人。細數明仁會近年犯罪資料，包括「少少」、「帥帥」、「阿聲」等人，松鼠排得上是前3號的大哥，但老大還是京葵。警方不排除明仁會是為避免警方蒐報掃黑，才放煙霧彈指會長換人，而就算會長換人，恐怕也只是虛位。

明仁會近年迅速擴張，從雙北到宜蘭、桃園，大量吸收成員。以松鼠為例，他就在南港設置辦公室，其他幫內大哥也陸續在汐止、新莊等地設點，涉及犯罪從傳統暴力犯罪、圍事酒店，轉換成酒店經紀，乃至於這幾年毒品、詐欺和洗錢，警方正全力蒐報偵辦，務求「棒打出頭鳥」。