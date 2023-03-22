陳美鳳（中）力邀黑旋風一起參加「黃金歲月演唱會」。（民視提供）

「台灣最美歐巴桑」陳美鳳與黑旋風站上國慶晚會殿堂演出，近日再一起上民視娛樂節目《娛樂超skr》，陳美鳳表示，當接下「黃金歲月演唱會」時，就決定要繼續找黑炫風合作，不過他們可能真的太忙了，一直到前陣子才答應，連要約他們吃飯也找不到時間。黑旋風一聽到陳美鳳的調侃，兩人作勢要下跪當場向天后求饒。

陳美鳳說，有次參加公益活動看到黑旋風現場風趣幽默的一面，歌聲又非常好，就主動邀請他們一起演出，上次國慶晚會登台前彩排，剛好風非常大，很怕忘詞，她提醒情歌對唱時要互相對看一下，沒想到他們一看到她的眼神，就不小心忘詞，幸好正式登台時，兩人宛如充飽電，唱歌互動都相當完美，很期待4月22日、4月23日「黃金歲月演唱會」再合作。

黑旋風表示，上次跟陳美鳳合體演唱時，兩人都非常緊張，香水還噴整瓶，就希望給天后留下好印象，有了上次合作的經驗，現在更有默契了。

談及出道以來印象深刻的歌曲，陳美鳳說就是〈愛神〉，這首歌讓她賺了第一桶金，也幫爸爸買了房子。她說很謝謝當初的自己，很努力地接，一天唱8場，也很謝謝當時老闆以及觀眾的支持，她虧說自己當初就是「俗又好用」，但珍惜每一次機會，雖然當時大牌歌手唱一次就是她一天的錢，但不用比較，每個人都有自己的路要走。黑旋風聽了超感動，表示陳美鳳這段話有鼓勵到他們。

黑旋風表示，曾經有選秀節目要請他們上節目比賽，那時有自創歌曲，沒想到當時以為是詐騙電話就沒理會，後來再連續接了兩三次，發現好像是真的耶，就決定姑且一試，意外打開出道之路，有唱片公司老闆幫他們發了第一張單曲。他們也分享曾經表演遇到動力火車，發現他們超級健談，結果動力火車對他們說「我們只是單純喜歡講話，不是在提攜後輩喔」。