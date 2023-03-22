「理想混蛋」主唱雞丁日前首度參與「1500大師講座」。雞丁透露，原本對自己創作沒自信，卻無心插柳組成「理想混蛋」，還入圍金曲新人獎，這一切對他來說都覺得不可置信。受邀「1500」開講，雞丁命題「讓音樂說話，走進雞丁的療癒創作世界」，暢談成團經過和創作秘辛，和滿場粉絲分享心路歷程和斜槓甘苦，還自曝童年洗澡唱歌自封「浴室歌手」的趣事，對演唱會準備也預告將帶給歌迷驚喜。

自嘲是「浴室歌手」的他，透露當年爸媽常躲在浴室外當評審，如果聽到破音或走音，就會在門外大笑「噹噹」，當場雖尷尬卻很有趣；考上台北醫學院後，他開始猛力加入社團， 最高紀錄曾加入6個社團，曾經因為聲音獨特在合唱團裡「沒有辦法跟別人放在一起」而「被離開」，也因而加入吉他社遇到了現在的團員，興趣相投成為默契十足的「理想混蛋」，讓他找回自信和對音樂不放棄的熱情。

曾經在駐院醫師和歌手間斜槓的雞丁，原先還在猶豫如何取捨，因為聽到粉絲跟他說「醫生有很多，少了一個邱建豪醫師，或許對整個醫療體系來說，不會有什麼改變？但是如果少了『理想混蛋』，對很多人來說，會是一個很大的遺憾」，因而激勵了自己，暫時跟醫院辦理留職停薪，全心做一個專職歌手。