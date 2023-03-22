路透社報導，這起強震震央在興都庫什（Hindu Kush）山脈地區，震源深度194公里，接近阿富汗北部偏遠省分巴達克珊（Badakhshan），遠至印度首都新德里都感受得到搖晃。目前仍不清楚是否造成傷亡或災損。
南亞大片地區都屬於地震活躍地帶。阿富汗東部去年也曾發生規模6.1強震，造成逾1000人喪生。（譯者：陳政一）1120322
根據歐洲地中海地震中心（EMSC）和美國地質調查所（USGS），阿富汗北部今晚遭到規模6.5強烈地震襲擊，阿富汗全境和鄰國巴基斯坦北部都感受得到搖撼，強震持續至少30秒，居民驚慌從家中逃出。
路透社報導，這起強震震央在興都庫什（Hindu Kush）山脈地區，震源深度194公里，接近阿富汗北部偏遠省分巴達克珊（Badakhshan），遠至印度首都新德里都感受得到搖晃。目前仍不清楚是否造成傷亡或災損。
南亞大片地區都屬於地震活躍地帶。阿富汗東部去年也曾發生規模6.1強震，造成逾1000人喪生。（譯者：陳政一）1120322
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