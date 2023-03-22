路透社報導，這起強震震央在興都庫什（Hindu Kush）山脈地區，震源深度194公里，接近阿富汗北部偏遠省分巴達克珊（Badakhshan），遠至印度首都新德里都感受得到搖晃。目前仍不清楚是否造成傷亡或災損。

南亞大片地區都屬於地震活躍地帶。阿富汗東部去年也曾發生規模6.1強震，造成逾1000人喪生。（譯者：陳政一）1120322