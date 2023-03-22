智利遭規模5.9強震襲擊 03:152023/03/22 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 根據歐洲地中海地震中心（EMSC），智利瀕臨太平洋地區瓦巴萊索（Valparaiso）今天遭到規模5.9強烈地震襲擊。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐洲地中海地震中心說，震源深度44公里。（譯者：陳政一）1120322 《國際產業》歐盟談判有進展 德國燃油車禁令恐翻案 捷克總統警告：烏克蘭要反攻 機會「只有一次」 《國際金融》瑞信獲救急漲 歐股反彈1.19% #規模5 #襲擊 #歐洲 #地震中心 #智利 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 川普稱遭政治迫害籲示威 民主黨憂國會再遭襲擊 16:072023/03/20 國際 《國際金融》瑞信動盪趨向平靜 ECB更有信心升息 10:482023/03/17 財經 《國際產業》歐盟公布淨零工業法 減少稀土進口依賴、加強綠色技術 13:582023/03/17 財經 傳奇影后捍衛員工權益遭暴力襲擊 遭蒙面人反綁手腳、侵犯 19:032023/03/17 娛樂 Gucci時尚服飾 搶搭永續潮流 04:102023/03/21 全球財經 大陸國產50米鋼軌首出口歐洲 將投入興建匈塞鐵路 21:472023/03/21 兩岸 冬海獲利逆轉勝 看大車隊轉型 21:002023/03/19 財經 瑞信爆危機！蔡正元點名「3大銀行」受害：歐洲制裁普丁結局慘爆 11:312023/03/21 政治 瑞信風暴 歐股有驚無險 後市按讚 04:102023/03/20 投資理財 《國際金融》銀行業危機緩解 歐股續彈 17:192023/03/17 財經 《國際金融》銀行股陷風暴 ECB周五召開監管臨時會 17:392023/03/17 財經 美國、歐洲銀行接連出事 童子賢：金融風暴不至於重演 22:102023/03/20 財經 厄瓜多近海發生規模6.9強震 暫未傳傷亡災損 05:412023/03/19 國際 電動車滲透率向上 長線拉風 04:102023/03/20 投資理財 歐盟拚綠能科技 先鞏固原物料 04:102023/03/19 全球財經 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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