陳凱倫開刀後右頸部留下12公分長傷口；休養中的他仍堅持固定去探望住院的高齡老母親。（摘自臉書）

陳凱倫的94歲媽媽住院，他與老婆黃莉屏、兒子陳銳經常去醫院探視。（摘自臉書）

陳凱倫很感謝好友鄒嘉鈞、徐淑媛夫婦過年期間專程自美國返台探望他，鄒嘉鈞還分享自己抗癌成功歷程。（摘自臉書）

陳凱倫之後主持等工作都全權交給經紀人老婆把關安排。（

曾3度獲廣播金鐘獎肯定的資深藝人陳凱倫驚傳罹癌！他數月來社群發文總計數著「重生日」，21日再度發文感謝老婆黃莉屏，表示看到女強人掉下委屈的眼淚，讓他心疼不已，覺得不捨又自責且難過，透露在自己調養身體的這段「非常時期」，幾乎都仰賴太太處理一切對外事務，希望養好身子、早日康復，老婆繼續當他的專屬經紀人！原本不對外透露病情的他，首度鬆口證實去年11月中旬發現得了扁桃腺癌，今22日已是他重生第98天！

陳凱倫表示，94歲的媽媽去年住院6次，8月再住院就出不了醫院，他原本天天去醫院探望，去年11月中，他如常去照顧媽媽，轉頭跟媽媽講話時，突然摸到自己右頸部鼓出一塊東西，當下就在醫院掛耳鼻喉科，看診初步檢查說沒事，但醫生幫他安排切片檢查後發現有點不正常，要他馬上去做正子掃描攝影，當時他就已知道是惡性腫瘤，但當天仍忍著驚嚇與疲憊去完成活動主持，也跟太太說好不要告訴任何人。3周後在太太安排下，於台大醫院手術切除腫瘤，「巧合的是，開刀那天12月14日剛好是我的65歲生日，竟也是我的重生日！」

他的右頸部開了12公分切除腫瘤，醫生原本說化療不用做，但要做35次電療，他為了活命而答應，但後來某歌王朋友傳訊告訴他透露自己10年前也得癌症，做5次電療之後就不做了，因為沒有聲音讓他覺得「那我活著要幹嘛」；這讓靠嗓子吃飯的他也害怕電療後會失去聲音，他還為此致電詢問生前也得扁桃腺癌的已故廣播人李季準的女兒，對方送他一句「怎麼好過，怎麼過」對他影響很大。

由於嗓子對他很重要，他跟老婆商量後決定跟醫生討論換個治療方式，醫生同意他不做電療改吃化療藥，但也提醒可能會有「嘴巴會爛光」的副作用，很幸運的，他至今除了到晚上容易嗓子啞、覺得疲倦，沒有太多副作用。

陳凱倫表示，除了吃化療藥治療，他最要感謝太太這段時間每天為他做健康養生餐，買最新鮮的魚、菜等食材，讓他只吃原型食物、不吃任何加工食品，他自己也喝大量綠茶，聽說早上5到7點是人吸收氧量重要時候，也是拉筋還陽養生排毒最好時機，他就每天清晨到公園吸收芬多精，因緣際會認識80歲左右的太極拳總教練，1周有6天個別指導他太極拳基本功，過年後至今已勤練1個多月，「這次回診，醫生很驚訝我恢復特別好！」也評估他5月之後應可逐步回到工作崗位！

他慶幸自己很有福報，老婆更是他的救命恩人，因為她娘家有護理背景幫他介紹安排了好醫生，她又一路費心照顧，連最初曾被醫生研判是「4期」，開刀後主治醫生也稱是「1期」。他透露自己其實已重生過兩次，家族包括爺爺、爸爸、哥哥等親人都在49歲離世，他49歲那年在大愛電視台服務，發生一場嚴重車禍，可能因此化解掉了。走過這一遭，現在的他更惜福，也從打太極拳學習從心到肢體都要放鬆，之後再復出工作，就會全權交給專屬經紀人老婆把關安排。