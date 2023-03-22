中國核潛艇與澳大利亞核潛艇對抗

澳大利亞向美英購入核潛艇的交易敲定時，正是中澳關係最低潮，雖然最初這項交易前景不算明朗，但最後還是陸續確定了交易的時程。令人納悶的是，隨著澳大利亞向美英購入核潛艇交易案確立，雖然中國極力反對，冰凍了近3年的中澳關係卻反而逐漸改善，這當中變化令人難以理解。令人不得不猜測：中國是否在應對美國的挑戰時，打算努力爭取與美國盟友們的經濟關係，以此維持在與美國進行戰略競爭時不可缺少的經濟實力。

澳大利亞向美英購入核潛艇從一開始就是件烏龍交易，美國與英國既沒有充份的準備，雙方達成的只是粗略的意向，要如何操作也沒有妥善的計劃，倒反而先把法國得罪了，而且還要負擔一筆不小的賠款。雖然做為「五眼聯盟」的一員，澳大利亞長期與美英的軍事關係密切，也是相互信賴的盟友，其境內還有部署戰略轟炸機的美軍基地，但是這種大筆軍火交易要如此出爾反爾有如兒戲，在現代國際關係可說是絕無僅有。

澳大利亞可能先向美國購入5艘維吉尼亞級核潛艇，未來再購入至少8艘AUKUS級核潛艇，以替換原有的柯林斯級柴電潛艇（圖）。（圖／澳大利亞皇家海軍）

目前雙方才敲定的方案是先出售5艘2手的維吉尼亞級核攻擊潛艇，如此價格可以較低，其他數量未定的核潛艇將由美國與英國聯手以維吉尼亞級為基礎，打造出一款AUKUS級的核潛艇（SSN-AUKUS），預計在2040年代開始服役，而使用者將至少包括英國與澳大利亞。澳方預計購入至少8艘，以取代目前服役的柯林斯級柴電潛艇。如果再發揮一下想像力，最近才表達有意加入AUKUS的日本，一旦被美英澳接納，也不無可能因此獲得AUKUS級核潛艇。

美國從二次大戰結束後在亞洲運作數個軍事基地，但數十年中持續地縮減，直到2016年重返亞洲政策確立後，又開始擴大在亞洲的軍事部署，主要是日韓，另外則重新拉攏菲律賓，還把澳大利亞也推上美國亞太戰略盟友的位置，主要針對的是迅速崛起的中國。雖然澳大利亞在亞太地區的戰略重要性不如日本，但是美澳之間有長期的「五眼聯盟」緊密關係，有很親近的種族、政治與文化遺產，彼此有高度信賴感，不像日本、韓國與美國之間有過經濟貿易上的齟齬，以及軍事合作上多年的磨擦。

美國與英國聯手以維吉尼亞級為基礎打造一款AUKUS級的核潛艇，預計在2040年代開始服役，使用者至少包括英國與澳大利亞。（圖／美聯社）

因此，在與美國軍事合作的問題上，澳大利亞是一個更受美國信任的盟友。加上它又孤懸於南太平洋上，必須是個以海軍為主的強權，在反恐戰爭期間，一度把擔憂伊斯蘭原教旨主義會在東南亞崛起，但是印尼與馬來西亞宗教上較為溫和，所以一直沒有形成問題。

現在澳大利亞真正的問題是與中國的關係。首先面對的是中國經濟上的崛起，其次是中國迅速擴大在南海島礁填海造陸與軍事活動，再來就是中國對南太平洋島國如巴布亞新幾內亞、索羅門群島等國逐漸增加的影響力。對於澳大利亞來說，南海航道與南太平洋島國是真正的威脅，越南、菲律賓與印尼實力太弱，不足以在南海對抗中國，因此澳洲必須靠攏美國來維持南海的貿易生命線，至於中國對南太洋島國的籠絡，則讓澳大利亞如芒刺在背。

澳大利亞既然認為中國海軍擴張是它安全上最大的威脅，若要在印尼海域與南海對抗中國，擁有核潛艇部隊是必要的選項。（圖／美聯社）

這些都是澳大利亞向美英購買核潛艇與加入AUKUS聯盟背後的邏輯。澳大利亞既然認為中國海軍擴張是它安全上最大的威脅，若要在印尼海域與南海上對抗中國，擁有核潛艇部隊是必要的選項，此舉也合乎美國的盤算，美國提供的後勤、維護與部隊規劃，等於是另一個美軍協助建立的基地。

中共很清楚這件事已無法阻擋，既然如此，做為有重要貿易關係的國家，中國還是要設法與之維持經貿往來，就像對待德國與其他歐盟國家一樣，北京要盡量減少西方國家的打擊面，才有經濟實力來對抗美國的打壓。搞好與歐盟、東協的關係，中國才會有足夠的本錢來與美國進行戰略競爭。易言之，在短期戰術上採取（對澳大利亞）妥協策略，以換取長期（對美國）戰略優勢，應是中國對澳大利亞策略轉變的主要原因，將來應該也會在對歐盟的關係上看到類似的做法。