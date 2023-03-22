中國上海松江有一名王姓人妻，最近生產完後欲領取生育金，結果發現魏姓丈夫和其他女子還在「婚姻狀態中」，也就是說有2個妻子，而且雙方都沒發現到丈夫的異常，直到此事才東窗事發。

王女生產後前往社會保障中心領取生育金，結果被工作人員告知：「妳丈夫跟其他女子還在婚姻狀態」，因此無法領取。經查才得知，魏男先前和王女離婚過1次，隔年和尹女領證結婚，並育有1女，但2020年又聯繫王女重新生活，還辦理復婚手續。

由於魏男工作需長年在外出差，一年回家時間很少，因此2名女子都沒察覺到有問題。對此，魏男坦言知道重婚犯法，他向王女提離婚後遭到拒絕，後又編造理由和尹女離婚。尹女不滿憤而報警，目前魏男因重婚被公訴。

2名女子都不知道丈夫重婚。（示意圖／翻攝自pixabay）

消息曝光後，引發一番討論，不少網友疑惑：「我就不明白為什麼登記的時候看不到是否結過婚，全國婚姻登記系統不能聯網麼」、「結婚登記不聯網嗎？那登記的意義是什麼呢？一個人可以在多地多次領證結婚？」、「復婚的時候為什麼能成功？這麼神奇的嗎？」

另外也有許多人狠酸，「這證能領出來也挺好笑的」、「以後誰還敢結婚」、「有沒有可能民政局系統就是希望大家重婚，多生孩子」。

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