西太平洋局勢日益緊張，身處最前線的美國海軍太平洋艦隊，雖擁有200艘船艦、15萬官兵及非軍職人員，占比達美國海軍的6成，但在數量上仍遜於解放軍海軍。太平洋艦隊司令帕帕羅（Samuel Paparo）就坦言，解放軍近20年的擴軍已對美國造成嚴重威脅，不過，海軍已做好戰時支援台灣的準備，只要命令下來，太平洋艦隊將迅速協助台灣。

帕帕羅日前接受《CNN》專訪表示，中國在取得軍事上的關鍵進展後，解放軍在國際空域就變得更好鬥、愛挑釁，在政治上也採取咄咄逼人姿態，侵占並軍事化南海海域、放任非法捕魚，嘗試利用其國土9000英里（約1萬4484公里）的海岸線「改變遊戲規則」。帕帕羅對此指出，中國不斷對占全球海上貿易50％活動的第一島鏈施壓，結果換來太平洋盟友及伙伴加強與美國的合作與關係，他強調，美國正在做的不是遏制中國，而是要求他們遵守國際規則。

帕帕羅對解放軍高層自斐洛西訪台以來的「靜默」感到擔憂。（圖／翻攝自U.S. Pacific Fleet臉書）

面對數量上的全球最大海軍，以及號稱航母殺手的東風21、東風26飛彈威脅，乃至中國有意圖的洩露東風模擬攻擊美軍航母畫面，帕帕羅直言，如果對此說不會擔心，那就是太蠢了，尤其解放軍的火箭軍更讓他擔憂，不過，美軍也不會停止開發反制解放軍戰術的腳步，所以「我不會說我們已經準備好了」，儘管從拳擊的角度來看，同為西太平洋國家的美國及中國，中國明顯「手比較長」，但這不意味著更有優勢。

帕帕羅表示，美國的軍事科技、尤其在海戰扮演關鍵角色之一的潛艇，技術至少領先一個世代，且中國海軍還沒有能與美國海軍抗衡的空中力量及航空母艦，美國海軍航母及航空隊的數量，超過全球其他海軍的總和。他認為，中國目前最危險的是軍方領導層的對外沉默，從裴洛西訪台到間諜氣球事件，中方對美方的嘗試溝通都置之不理，這會導致雙方可能誤判局勢進而引發危機。

帕帕羅引述名言「Si Pacem, Para Bellum」，表示「如果你想要和平，就要為戰爭做準備」，而這也是他當前的責任，指出一旦收到總統、國會命令將支援遭入侵的台灣，或與太平洋上的盟友及夥伴合作，共同給破壞國家安全及利益的人，付出無法承受的代價，但海軍也必須繼續維持足夠質、量的艦艇應對船艦數量不斷增長的解放軍，否則一旦達到「量多自有質」門檻，解放軍就可能無法戰勝。

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