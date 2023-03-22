形象陽光健康的「背包狂人」創辦人劉尚燁，去年涉嫌侵占合作商「大元國際集團」幾百萬元的貨品，因此挨告並凍結資產，經調查，劉男不僅涉及此案，還在去年2月潛入位在高雄市桃源區農委會特有生物保育中心，涉嫌偷取保育類長鬃山羊骨骸標本，爭議問題不斷。

據了解，今年33歲的劉尚燁在美國出生，情史豐富曾有過段婚姻，回台定居後，19歲就提前擔服義務役，但因軍種抽籤時抽到海軍陸戰隊，劉男認為直接簽下去擔服志願役才不會浪費時間，因此，劉男不但成為兩棲蛙人，還加入水中爆破大隊官拜中士，服役5年後退伍。

劉尚燁退伍後開始接觸登山、野外求生等活動，他發現軍規戶外用品在台灣是熱門商品，便創立「背包狂人」軍規戶外用品專賣店，不僅透過網路線上販售，2年內還擴展3家實體店面，且因其陽光健康的形象，讓他時常受邀上網路、電視節目。

高雄特有生物保育中心遺失的長鬃山羊骨骸標本，被警方在劉尚燁家中查獲，劉男宣稱是向友人購得。（圖／翻攝畫面）

但去年2月，位在高雄市桃源區、海拔1650公尺的農委會特有生物保育中心，傳出有保育類長鬃山羊骨骸標本遭竊，經警方調查，劉尚燁涉有重嫌；劉男利用高海拔領隊身分帶團到訪該中心，趁機偷走標本帶回家中收藏，還向山友炫耀；遭警方通知他到案說明時，劉男坦承犯案，並遭到高雄檢方判緩起訴處分。

此外，去年10月，由劉尚燁創立的「背包狂人」軍規戶外用品專賣店，與合作商「大元國際股份有限公司」發生合作糾紛，劉男涉嫌侵占一筆幾百萬元的貨品，並把贓物用超低價格撒貨到處銷售，其中又以大元國際通路商「荒野露宿」所代理的「壹虎」品牌產品為大宗，因此遭到大元國際提告。

大元國際除了對劉尚燁提出詐欺、侵占、背信等告訴，並向法院申請假扣押，日前在法院書記官、執行官與桃園警方，根據強制執行令進行假扣押，當天假扣押商品27箱，劉尚燁名下不動產也經法院公告查封。不過當天載送假扣押商品的貨車竟然無故起火燃燒，目前警方、火調人員正釐清起火原因。對此，大元國際表示，目前此案已進入司法程序，無法多透露，待司法判決後會再向外界公布。

劉尚燁因與大元國際有官司糾紛，大元國際向法院聲請假扣押，執行官會同警方前往執行扣押。（圖／翻攝「荒野露宿粉絲團」）

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