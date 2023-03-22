張天霖一度將事業重心轉向大陸，近兩年為了陪家人，而開始接演台劇，去年他向媒體更新感情生活：「不要以為我結婚了！沒有沒有。」說自己單身許久。不過，時報周刊CTWANT發現他已經迎來新戀情，且對象竟然是他17年前的螢幕CP洪小鈴。

忙完工作買完東西後，張天霖與洪小鈴在路上會合。（圖／本刊攝影組）

張天霖與洪小鈴在路邊等過馬路，女方溫柔地幫忙整理頭髮。（圖／本刊攝影組）

三月十日下午三點多，結束記者會活動的張天霖獨自離開會場，先是到便利商店買了點簡單的食物，邊走邊果腹，接著又到洋酒連鎖店買了酒，最後走進某住宅社區。五點半左右，張天霖拿著方才購買的酒離開國宅，路上與一名女子會合，這名女子不是別人，正是洪小鈴。兩人在路邊等過馬路時，洪小鈴伸手輕撫了張天霖的後腦勺，似乎是在幫他整理頭髮，小小的動作洩漏出兩人的關係，隨後他們一起搭上計程車。

兩人在街上時而大方勾手，時而十指緊扣，看得出關係穩定且十分甜蜜。（圖／本刊攝影組）

兩人到台北市中山區餐廳與友人會合，原來張天霖是帶洪小鈴參加吳奇隆的聚會。（圖／本刊攝影組）

約莫六點，兩人在台北市中山區南京西路百貨商圈下車，走在騎樓的他們立刻牽著對方的手，甜蜜地十指緊扣，一看就是熱戀中的情侶，你儂我儂。六點左右，兩人走到巷子中一家日本料理名店，與其他友人會合後，一夥兒人在門口聊天。原來當天是吳奇隆為妻子劉詩詩慶生的聚會，下午購買的洋酒想必是用來當作賀禮。

席間張天霖（中）和吳奇隆還在餐廳外與友人放風聊天。（圖／本刊攝影組）

聚會結束，張天霖看起來喝了不少，洪小鈴始終在旁照料，還貼心幫忙穿外套。（圖／本刊攝影組）

席間，張天霖一度到店外抽菸，和吳奇隆聊天有說有笑。晚間十點多聚會結束，眾人走出餐廳，張天霖看來喝了不少，雖然他腳步還算穩健，一旁的洪小鈴小心翼翼地呵護著他，貼心地幫他穿上外套，隨時手扶著對方，儼然就是賢內助的模樣。與友人散會後，兩人十指緊扣步行到路口，搭著計程車回到新北市中和區的大型住宅社區，下車時，洪小鈴同樣小心攙扶著張天霖，並陪他回到住處，直到深夜近一點仍未見離開。

兩人的感情發展，看來已相當穩定，也在親友前公開戀情關係。對於兩人關係，洪小鈴回應：「是二十幾年的朋友，近期一群以前拍戲的朋友大家恢復聯絡常聚會，所以才又比較熟絡，還在重新認識階段，目前就是很好的朋友。」張天霖經紀人則回應，兩人近期和許多老朋友敘舊聚會後比較熟絡，「目前兩人還在重新認識階段，希望外界給兩人多一點空間。」

與友人道別後，兩人十指緊扣步行到街邊搭車。（圖／本刊攝影組）

洪小鈴陪張天霖回男方新北住處，下車到返家沿途洪小霖一直小心扶著張天霖。（圖／本刊攝影組）

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