張天霖跟洪小鈴相識十多年後才在一起，或許認識久了，更加了解彼此，突然一個契機，才發現幸福就在身邊。而演藝圈也有不少先當朋友，再當情人的例子，
霍建華和林心如這對夫妻，也是朋友關係開始，他們當了10年的朋友，霍建華曾坦言，2005年與林心如合作時，就對對方有感覺，但因為害怕林心如從他的世界消失，所以寧願保持朋友關係也不敢表白，直到自己有十足把握能照顧林心如後，他才開口告白。
舒淇與馮德倫原本也是緋聞傳了好幾年的「好朋友」，2016年公佈結婚時，他們表示認識了20年，相戀4年，「決定互相糾纏一輩子」。舒淇在公布結婚照時寫下一句話「什麼都可以錯，但別錯過你愛的他。」勉勵了不少在愛情中迷惘的人。
韓星李鍾碩和李知恩（IU）認識了10幾年，最初兩人的緣分是同台頒獎，卻被指鬧不合說IU難搞，李鍾碩還曾經表示：「IU有時候太熱衷，所以覺得她有點討人厭耶！」結果，他們從不合到成為好友，去年爆出相戀，李鍾碩霸氣認愛，「從朋友關係發展成戀人，真摯地交往中。」
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