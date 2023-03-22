談好交易「怎麼尺寸一直變」 她開燈氣炸！秒報警

大陸內蒙古一名黃姓男子一時興起，約女直播主性交易，雙方談好1000人民幣（約4400新台幣，下同），但黃男覺得太貴，便找了3名朋友「併單」，卻未事先向直播主說明，過程中又要求關燈、上廁所，讓另外3人輪流。直播主覺得有異，「怎麼尺寸變來變去的」，開燈才發現真相，拒絕繼續交易後遭性侵，氣炸報警。

根據《鳳凰網》報導，黃男對該名女直播主有好感，私訊後談好價碼、約好地點，後來卻覺得太貴，便找來另外3男「併單」，講好每人出1100元。

待直播主進房後，黃男以「害羞」為由，把電燈全關了、窗簾也拉上；完事後說要上廁所，趁機換第二人魏男進來，接著故技重施，讓第三人劉男進來。

結果直播主覺得不對勁，因劉男的聲音、體重有明顯差異，於是立刻把燈打開，才發現眼前站著一名陌生男子，立即中止交易。劉男強迫她繼續，沒多久，第四人高男也進房性侵。

直播主氣炸事後報警，控告4男性侵。法院審理認為，魏、劉、高3男性侵罪成立，判刑4年；黃男雖無違背女子意願，但參與策劃和協助性侵，屬於從犯，判刑2年。女直播主也因賣淫，被行政拘留15天。

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