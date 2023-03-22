若募資失敗 第一共和銀行考慮縮編 07:092023/03/22 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 外媒21日引述消息報導，第一共和銀行（First Republic）正嘗試募集新的資金以擺脫流動性危機，但要是此計畫失敗的話，該銀行考慮進行縮編。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在多家大型銀行上週挹注第一共和銀行300億美元存款後，該銀行正與摩根大通銀行合作，以尋求新的資本來源。但第一共和銀行投資組合裡未實現損失嚇跑不少投資人。 消息人士透露，第一共和銀行正考慮出售部分業務，希望募得更多資金並刪減成本。儘管出售整間銀行也是選項之一，但該銀行目前專注於募資。 外資期貨 多單減碼 股價指數期貨贏家專欄－國際金融震盪加劇 保守應對 第一共和銀行恐是下個地雷 #銀行 #共和 #第一 #募資 #失敗 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 銀行協助炒房團貸款 金管會處分3銀行 17:222023/03/21 財經 合庫銀ESG債發行量 公股銀行之冠 04:102023/03/21 產業特刊 矽銀難覓買主 考慮分拆業務出售 04:102023/03/21 全球財經 第一共和銀行危機未解 摩根大通可能再出手相救 09:002023/03/21 財經 獨／不滿有人空降參選第一選區 賴秋媚領表擬投入民進黨初選 21:102023/03/21 政治 市場盼望銀行業動盪和緩 美股走揚 道瓊上漲382點 05:522023/03/21 財經 美中型銀行 籲FDIC擔保所有存款 20:432023/03/21 財經 星展集團數位轉型歷程 哈佛商學院納入教材範例 14:002023/03/21 財經 血本無歸！瑞信AT1淪壁紙 國內投資人踩雷16億 18:402023/03/21 財經 《金融股》台中銀：美國大陸銀行狀況正常 無瑞信AT1債 07:482023/03/21 財經 一銀、華銀、玉山及MUFG Bank 攜手主辦台塑河靜15億美元ESG綠色聯貸 13:022023/03/21 財經 瑞信爆危機！蔡正元點名「3大銀行」受害：歐洲制裁普丁結局慘爆 11:312023/03/21 政治 凱基行動銀行APP大改版 用戶成長逾1成 10:512023/03/21 財經 馬斯克喊「降息2碼」！曝銀行業爆掉下場：上演百年前慘劇 17:162023/03/21 財經 歐美爆雷 存保費率擬調整 04:102023/03/21 財經要聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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