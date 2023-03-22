在多家大型銀行上週挹注第一共和銀行300億美元存款後，該銀行正與摩根大通銀行合作，以尋求新的資本來源。但第一共和銀行投資組合裡未實現損失嚇跑不少投資人。

消息人士透露，第一共和銀行正考慮出售部分業務，希望募得更多資金並刪減成本。儘管出售整間銀行也是選項之一，但該銀行目前專注於募資。