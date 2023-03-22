習近平與普丁舉行會談首共同簽署聯合聲明。普丁在喬治大廳為習近平舉行隆重歡迎儀式。在雄壯激昂的迎賓曲中，習近平和普丁分別從喬治大廳兩側沿紅地毯闊步走入大廳中央。（新華社）

習近平與普丁舉行會談首共同簽署聯合聲明。普丁在喬治大廳為習近平舉行隆重歡迎儀式。在雄壯激昂的迎賓曲中，習近平和普丁分別從喬治大廳兩側沿紅地毯闊步走入大廳中央。（新華社）

習近平與普丁舉行會談首共同簽署聯合聲明。（新華社）

習近平與普丁舉行會談首共同簽署聯合聲明。（新華社）

習近平與普丁舉行會談首共同簽署聯合聲明。會談後，召開記者會。（新華社）

新華社報導，中國大陸國家主席習近平當地時間3月21日下午，在莫斯科克里姆林宮同俄羅斯總統普丁舉行會談。兩國元首就中俄關係及共同關心的重大國際和地區問題進行了真摯友好、富有成果的會談，達成許多新的重要共識。雙方一致同意，本著睦鄰友好、合作共贏原則推進各領域交往合作，深化新時代全面戰略協作夥伴關係。

習近平乘車抵達克里姆林宮時，克里姆林宮迎賓馬隊列隊歡迎，克里姆林宮司令在下車處迎接。

兩國元首先後舉行小範圍、大範圍會談。

習近平指出，中俄互為彼此最大鄰國，同俄羅斯鞏固和發展長期睦鄰友好關係，符合歷史邏輯，是中方的戰略抉擇，不會因一時一事而改變。自他10年前首次對俄進行國是訪問以來，中俄雙方相互尊重、相互信任、互利互惠，兩國關係歷久彌堅，呈現更加全面、更加務實、更具戰略性的特點。此訪期間，車隊途經之處，很多俄羅斯民眾自發揮手致意，讓他深切感到中俄關係具有深厚民意基礎。不管國際風雲如何變幻，中方都將繼續致力於推進中俄新時代全面戰略協作夥伴關係。此次對俄羅斯的國是訪問是友誼之旅、合作之旅、和平之旅。中方願同俄方一道，繼往開來，豐富中俄新時代全面戰略協作夥伴關係內涵，為兩國人民創造更多福祉，為促進人類進步事業作出更大貢獻。

習近平指出，當前，百年變局加速演進，國際力量對比深刻演變。作為聯合國安理會常任理事國和世界主要大國，中俄責無旁貸，應該共同努力，引導和推動全球治理朝著符合國際社會期待的方向前進，推動構建人類命運共同體。雙方要在涉及彼此核心利益問題上相互支持，共同抵制外部勢力干涉內政。要加強在國際事務特別是聯合國、上海合作組織、金磚國家合作機制等多邊框架內的溝通協調，踐行真正的多邊主義，反對霸權主義和強權政治，促進全球疫後經濟復甦，推動多極化趨勢發展，推動全球治理體系變革完善。

兩國元首聽取了兩國有關部門負責人關於各領域合作情況彙報。

習近平指出，在雙方共同努力下，兩國政治互信、利益交融、民心相通不斷深化，經貿、投資、能源、人文、地方等領域合作持續推進，合作領域不斷擴大，共識進一步加強。今年是中國全面貫徹落實中共二十大精神的開局之年，將加快構建新發展格局，著力推動高品質發展，全面推進中國式現代化。中俄合作潛力和空間很大，具有戰略性、可靠性、穩定性。雙方要加強統籌協調，擴大能源、資源、機電產品等傳統貿易，持續增強產業鏈供應鏈韌性，拓展資訊技術、數位經濟、農業、服務貿易等領域合作。要加大創新領域合作，暢通跨境物流運輸。要夯實人文交流基礎，推動友好省州、友城擴大交流，繼續辦好中俄體育交流年，為促進兩國人員往來創造便利條件。

普丁表示，俄方再次對習近平主席全票當選連任中國國家主席、中國新一屆政府組成表示熱烈祝賀。當前，俄中關係發展非常好，兩國各領域合作取得長足進展，政府、立法機構以及各層級、各領域交流合作十分活躍，在新冠疫情等複雜外部環境下，俄中雙邊貿易實現逆勢增長。希望雙方充分發揮兩國既有交流管道作用，推動兩國經貿、投資、能源、航太、跨境交通物流等領域務實合作取得新進展，體育、旅遊、地方等人文交流達到新水準。俄方堅定支持中方在涉台、涉港、涉疆等問題上維護自身正當利益。祝賀中方成功推動沙烏地阿拉伯和伊朗北京對話取得歷史性成果，這充分彰顯了中國作為全球大國的重要地位和積極影響。俄方讚賞中方始終在國際事務中秉持客觀公正立場，支持中方提出的全球安全倡議、全球發展倡議、全球文明倡議，願同中方進一步密切國際協作。

兩國元首認為，此訪期間雙方交流深入，內容豐富全面，為俄中新時代全面戰略協作夥伴關係發展注入新動力。

兩國元首責成兩國相關部門按照兩國元首達成的共識，加強溝通，密切配合，推動兩國務實合作得到新的更大發展，助力兩國各自發展振興。

兩國元首同意繼續通過各種方式保持密切溝通，共同引領中俄關係行穩致遠。

會談後，兩國元首共同簽署了《中華人民共和國和俄羅斯聯邦關於深化新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明》和《中華人民共和國主席和俄羅斯聯邦總統關於2030年前中俄經濟合作重點方向發展規畫的聯合聲明》。

訪問期間，雙方還簽署了農業、林業、基礎科研、市場監管、媒體等領域多項雙邊合作文件。

兩國元首還共同會見了記者。

當晚，普丁在克里姆林宮為習近平舉行了隆重歡迎宴會。

蔡奇、王毅、秦剛，以及俄羅斯聯邦政府領導人出席上述活動。