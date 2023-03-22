【互動直播室】領6000了！開放線上登記入帳 實測「尾數分流」網站卡不卡？| 2023.03.22

國人期待已久的普發6000元領取方式共有5種，其中選擇登記入帳的民眾，從今(22)日早上8點起開放上網登記，由身分證字號尾數0、1的民眾率先分流上線操作，今日登記完畢的民眾要記得在28日查詢登記結果，確認資料是否都正確，以免無法順利入帳。

選擇登記入帳的民眾，22日是尾數是0和1可以到「http://6000.gov.tw 」線上登記，不過系統預計開放6個月，因此也不用趕著當天登記，從27日起便不限定尾數，符合資格都可以登記。在分流登記完畢後，28日後便可查詢登記結果，確認資料是否都正確。

身分證字號或居留證尾數為0、1的民眾，可於3月22日登記。（圖取自數發部臉書）

登記入帳時要記得準備好「手機、平板或電腦」、「身分證字號或居留證號」、「本人的銀行帳號」以及「健保卡號」，就能快速完成登記，因今日為登記上線第一天，若碰到流量尖峰時刻，請在系統的等待室內耐心稍等。

經系統確認資料無誤後，等到預算三讀公布生效後5個工作日，會透過撥款程序將6000元直接入帳至登記的帳戶。

●登記入帳的分流順序分別為：

身分證字號或居留證尾數為0、1的民眾，於3月22日登記

身分證字號或居留證尾數為2、3的民眾，於3月23日登記

身分證字號或居留證尾數為4、5的民眾，於3月24日登記

身分證字號或居留證尾數為6、7的民眾，於3月25日登記

身分證字號或居留證尾數為8、9的民眾，於3月26日登記

3月27日後，所有符合領取資格的民眾皆可上網登記。