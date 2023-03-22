崔伊騰納連續3場比賽開轟。（美聯社資料照）

WBC（世界棒球經典賽）來到最終爭冠階段，由預賽狀況起伏不定的衛冕軍美國，交手21日以再見安打姿態擊敗墨西哥的日本隊，雙方對戰成績由美國以2勝1敗暫居些微優勢，兩隊過去只要進入冠軍賽都未曾落敗，不過從沒有在冠軍戰交手，日本期待完成賽會第3冠，美國則是力拼二連霸。二局下，前戰敲出再見安打的村上宗隆再繳出關鍵一擊，相中凱利首球敲出陽春砲，日本順利追平比分，隨後武士隊再敲2支安打加上保送，獲得1出局滿壘機會，美國此時選擇換上盧普（Aaron Loup）接替登板，努特巴（Lars Nootbaar）擊出一壘滾地球雖出局，不過帶有一分打點，幫助日本順利反超比分。

二局上，進入淘汰賽後美國手感最火燙的球員崔伊騰納（Trea Turner）再度發威，棒次前移至第6棒的他敲出本屆賽會第5轟，追平韓國名將李承燁的紀錄，也幫助美國1比0首開紀錄。

一局上半美國隊先攻，日本先發投手今永升太開賽狀態優異，最快球速來到94英哩，不過1出局後美國第二棒卓奧特敲出外野淺飛球，在內、外野手間落地幸運形成二壘安打，只是今永升太沒有慌了手腳，三振戈史密特（Paul Goldschmidt）後，再讓艾瑞納多（Nolan Arenado）擊出一壘滾地球出局，美國隊首局留下二壘殘壘。

日本武士隊推出日職橫濱DeNA王牌左投今永升太登板，美國則由曾經效力韓職的凱利（Merrill Kelly）先發，除此之外，大谷翔平有機會在冠軍賽中後援登板，有機會以投手身分交手「神鱒」卓奧特（Mike Trout），粉絲相當期待兩位天使頭號球星正面對決。