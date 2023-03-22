新北市楊姓男子前年找傳播妹陪釣蝦，拐她同返其住處，對她上下其手遭拒後，惱羞成怒持刀架她脖子，用刀割斷她內衣褲後性侵得逞，數天後楊向女網友佯稱身上現金不夠，要借錢買生日禮物送哥哥，詐騙15萬多元；另楊男為幫人出氣，傳訊「要打斷手」恐嚇刺青師。台北地檢署依強制性交、詐欺、恐嚇3罪起訴楊男。

起訴指出，楊男2021年10月4日凌晨3時，透過傳播公司約被害人到新北市樹林區某釣蝦場釣蝦後，要求對方陪伴返回他新北市住處，對被害人上下其手遭拒後，竟惱羞成怒，撕扯被害人衣物，並持刀抵住她脖子，將她拉回床上壓制。

被害人反抗時，楊掐住她脖子痛毆，用刀割斷被害人內衣褲性侵得逞，事後衣不蔽體的被害人狼狽逃出楊住處，報警處理。

3天後，楊以交友軟體「探探」邀約女網友見面，翌日瞎編要放款給他人而現金不夠、卡在友人身上，要買哥哥生日禮物、幫友人拿手機，店家要求付現金等理由，分別向對方借款3萬4000元、11萬元、1萬9700元，網友拿出信用卡至銀樓刷卡方式，共出借15萬8100元，事後楊未依約還錢，網友始知受騙，報警處理。

此外，楊男得知女性友人與高姓刺青師有糾紛，為幫女方出氣，以LINE私訊高恐嚇「我她男人，你他媽吃豹子膽，有本事找我」、「你哪裡的啦，刺青師？把你手打斷看你怎麼刺，現在可以約一約」，高報警提告。

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