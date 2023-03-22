美食-KY董事會同步通過股利分派案，決議擬配發每股現金股利2.5元，為近8年低點，但盈餘配發率達約93.28％、創歷年新高。以21日收盤價146元計算，現金殖利率約1.71％。公司將於6月16日召開股東常會。

美食-KY 2022年第四季合併營收51.38億元，季減0.13％、年增2.25％。毛利率57.1％，優於第三季57.05％、遜於前年同期58.72％。營益率4.02％，遜於第三季4.3％及前年同期6.39％。歸屬母公司稅後淨利1.28億元，季減22.19％、年減28％，每股盈餘0.71元。

累計美食-KY 2022年合併營收195.13億元，年減1.75％、為近8年低。營業利益7.31億元、年減達48.33％，歸屬母公司稅後淨利4.83億元、年減達55.81％，每股盈餘2.68元，均創歷史次低。毛利率57.64％、營益率3.75％，分創近7年低點及歷史新低。

美食-KY表示，去年營運下滑、獲利腰斬，主因中國大陸受封控防疫影響，使第二季營運首見虧損。不過，在美國市場加速成長、配合中國大陸轉虧為盈帶動下，下半年稅後淨利較上半年跳增5成、已見谷底反彈。

其中，隨著中國大陸營運回穩好轉，美食-KY去年第四季合併營收維持年成長。在大通膨時代影響下，攸關品牌定價能力的毛利率仍繳出季增表現，逆轉前三季及近2年同期走勢。在主要市場店數增加及同店營收成長帶動下，今年毛利率回升可望帶動獲利成長動能。

美食-KY 2023年2月自結合併營收16.29億元，雖月減8.59％、降至近8月低點，仍年增4.48％，連7月維持年成長、為近4年同期高點。累計前2月合併營收34.11億元、年增5.43％，亦為近4年同期高點。

美食-KY表示，美國85度門市日均來客量持續走揚，2月已恢復2020年初以來新高，帶動美國市場2月營收改寫同期新高，前2月營收在高基期下仍年增逾3成。隨著新門市將陸續開出，對今年營運成長動能維持樂觀看待。

而美食-KY在中國大陸市場的營運動能亦見明顯改善，2月營收年減幅收斂至低個位數百分比，為2021年上半年以來最佳表現。隨著民生必需消費動能復甦，可望帶動美食-KY中國大陸上半年營運動能跟進增溫，挹注整體合併營收表現。

整體而言，美食-KY看好積極發展的美國市場，營收可望受惠加速展店持續成長。而首季看見景氣復甦跡象的中國大陸，烘焙、飲料等民生必需消費動能有機會逐季改善，帶動門市營收回升，配合重啟展店計畫挹注，整體烘焙旺季的營運表現可期。