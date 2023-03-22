台船指出，船員訓練專班為培訓出國內符合離岸風電工程需求的基礎船員，並為「環海翡翠輪」建立本土人才資源而開立。本次學員由台船環海先行廣招，經面試評選後皆為年輕且對離岸風電具有熱忱潛力學員；訓練機構更結合台北海洋科技大學專業師資與完善的培訓課程，將有助於學員完整吸收海事工程船船員的專業知識與技能，以符合未來於工程船實務操作需求。