台船指出，船員訓練專班為培訓出國內符合離岸風電工程需求的基礎船員，並為「環海翡翠輪」建立本土人才資源而開立。本次學員由台船環海先行廣招，經面試評選後皆為年輕且對離岸風電具有熱忱潛力學員；訓練機構更結合台北海洋科技大學專業師資與完善的培訓課程，將有助於學員完整吸收海事工程船船員的專業知識與技能，以符合未來於工程船實務操作需求。
《航運股》台船環海 培訓首批海事工程專業船員
台船(2208)打造的「環海翡翠輪」為台灣首艘本土投資並設計建造的大型全迴旋浮吊船，預計今年下半年後可正式交船於風場作業。「環海翡翠輪」隸屬於本國籍輪並配置本國籍船員，為培養台灣海事工程船員以落實政府離岸風電產業本土化政策，台船旗下台船環海與台北海洋科技大學合作開立「離岸風電乙級船員訓練專班」，將培訓出台灣首批海事工程專業船員，學員們在接受8周完整培訓課程後，將取得乙級船員資格並可投入「環海翡翠輪」服務。
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