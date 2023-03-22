許多人都有過憋尿的狀況，腎臟科醫師洪永祥提醒，長期憋尿會讓膀胱處在極度膨脹狀況，讓膀胱缺氧、血液循環變差、尿液逆流、神經功能失調，嚴重甚至有生命危險。

洪永祥在臉書發文指出，正常人膀胱容量約350到400毫升，男、女的膀胱容量不同，女生膀胱容量比男生大一些。一旦膀胱超過尿液儲存量，就會產生排尿感，通常200毫升就有尿意，尿液儲存超過400毫升就被定義是「憋尿」，假如每次都只排出200毫升以下，就是「頻尿」。

洪永祥列出憋尿對身體傷害的10大排行

第10名：下腹痛與腰痛

憋尿可能會導致腹壁、腰部、骨盆底肌肉緊繃，長期下來腰椎過度彎曲或肌膜、筋膜炎，造成下腹痛與腰痛。

第9名：尿道狹窄與排尿困難

憋尿可能使尿道括約肌與逼尿肌縮放不協調，導致尿道狹窄，最後想排尿也排不出。排尿困難引起膀胱輸尿管逆流、輸尿管水腫、腎臟水腫等。嚴重需要手術治療。

第8名：慢性前列腺炎

憋尿會增加前列腺的壓力，導致前列腺腫脹充血或細菌進入前列腺，造成慢性前列腺炎。常見症狀是發燒，下背、會陰部、睪丸及陰莖疼痛；排尿無法一次排乾，且排尿、排便和射精會疼痛。

第7名：泌尿道結石與血尿

憋尿會導致尿液過濃產生結晶，泌尿道結石與血尿機率大增，通常後腰到下腹會出現痠痛、絞痛等症狀。大結石可能導致腎臟、輸尿管水腫，或急性腎損傷。

第6名：頻尿、急尿與尿失禁

憋尿可能導致膀胱過度充盈，膀胱壁肌肉過度伸展，神經功能條失調，造成肌肉疲勞和無力，出現頻尿、急尿或尿失禁。

第5名：泌尿道感染

憋尿會使尿液在膀胱中滯留，超過6小時易引起細菌繁殖，增加尿路感染風險，嚴重甚至引起急性腎盂腎炎、腎膿瘍甚至敗血症。

第4名：突發性血壓升高

憋尿會導致膀胱腫漲，刺激交感神經系統，使血管收縮，血壓升高。突發性高血壓有急性腦血管與心血管梗塞等危及生命的症狀。

第3名：慢性腎衰竭

憋尿可能導致腎臟功能受損，造成腎臟腎衰竭和尿毒症。研究顯示，憋尿時間過長會讓腎臟血流量減少，損害腎絲球的過濾功能，嚴重腎臟萎縮必須終身洗腎。

第2名：膀胱憩室

憋尿可能導致膀胱壁肌肉的虛弱，或需用力收縮膀胱排尿，造成膀胱壁肌肉不均勻增厚，排尿時又因尿路阻塞，尿液即往較薄的膀胱壁亂竄，結果往外凸出，形成大小不一的膀胱憩室，甚至產生膀胱結石或癌症。研究顯示，膀胱憩室的出現可能與憋尿有關，憋尿時間越長，膀胱憩室發生率越高。

第1名：膀胱破裂

憋尿時間過長或憋尿時劇烈活動可能導致膀胱破裂，這是一種嚴重的併發症，可能導致腹腔內感染、失血性休克。研究顯示，膀胱破裂是憋尿併發症中最嚴重的一種，需要及時就醫進行手術治療。